După ce au încercat să corupă parlamentari PSD şi AUR să-l susțină pe Bolojan, membrii USR îi dau în primire: Mărgele în urne în loc de bile

Senatorul USR Cristian Ghinea, secretar al Biroului Permanent al Senatului, a anunțat că astăzi, în urna de vot, după exprimarea opțiunilor de la moțiunea de cenzură, au fost găsite și două mărgele negre.

„281 voturi valabile pentru moțiune. 3 contra. Și două mărgele negre. Serios, tocmai am numărat bilele democrației suveraniste, ca membru în Biroul Permanent. Doi parlamentari au luat bilele acasă și au băgat două mărgele. Practic, s-au prefăcut că votează pentru colegii care filmau. Mărgelele au fost anulate”, a scris senatorul, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, astăzi, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După votul în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

