PNL anunță că se retrage în opoziție și provoacă PSD și AUR să guverneze împreună

PNL anunță că se retrage în opoziție și provoacă PSD și AUR să guverneze împreună

Ilie Bolojan anunță că PNL își păstrează „demnitatea” și se retrage în opoziție. Anunțul a fost făcut după o ședință a Biroului Permanent extins. Rezoluția adoptată de PNL a fost citită de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Premierul Bolojan nu a răspuns la nicio întrebare după ședința de 4 ore a PNL.

„Prin decizia de azi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă”, a declarat Ilie Bolojan, care a adăugat că vor urma clarificări în zilele următoare.

Ședința nu a fost însă fără scântei. Așa cum Gândul a relatat, mai mulți lideri liberali au spus că nu sunt de acord cu intrarea în Opoziție și mai degrabă sunt pentru continuarea unui dialog pentru o nouă coaliție.

Publicăm mai jos decizia Biroului Permanent Național al PNL:

Având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlamentul României asupra moțiunii inițiate de Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), prin care s-a creat, de facto, o nouă majoritate parlamentară, Partidul Național Liberal (PNL), în acord cu deciziile statutare adoptate anterior ca răspuns la criza politică declanșată de PSD,  adoptă prezenta

DECIZIE

  1. Clarificarea responsabilității politice

Criza politică a fost generată de PSD prin boicotarea sistematică a Programului de guvernare la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate prin acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică, în egală măsură, cu PSD. Partidele care au creat criza politică  au datoria să-și asume consecințele.

  1. Asumarea guvernării de către nouă majoritate creată de PSD

PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut,  iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni.

În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern.

  1. Poziția PNL în actualul context politic

În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice.

  1. Angajamentele PNL

PNL își reafirmă angajamentele, pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare:

  • finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor;
  • susținerea programului de relansare economică;
  • Programul SAFE;
  • procesul de aderare la OECD;
  • menținerea echilibrelor bugetare.

