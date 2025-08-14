Prima pagină » Actualitate » Pensia fabuloasă pe care o primește un român pentru o singură zi de muncă

Rene Pârșan
14 aug. 2025, 13:37, Actualitate
Cea mai mică pensie plătită în județul Timiș este de 1 leu și revine unei persoane care a lucrat doar o zi, în timp ce cea mai mare, de 46.267 de lei, este încasată de un aviator. Numărul pensiilor de serviciu în județ este în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, conform Observator.

Numărul pensiilor de serviciu (speciale) plătite în județul Timiș, la finalul lunii iulie, este în ușoară scădere în acest an față de aceeași perioadă a anului trecut, cea mai mare aflată în plată fiind de 46.267 de lei și o încasează un aviator.

Cea mai mică pensie este de 1 leu și o primește o persoană care a lucrat doar o zi. „La nivelul județului Timiș, la sfârșitul lunii iulie 2025 avem înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu. În aceeași perioadă a anului 2024, aveam 305 beneficiari de pensii de serviciu. Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 lei și face parte din categoria profesională Aviator.

Cea mai mică pensie, calculată în funcție de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe baza de contract de asigurat. Până în anul 2018 era suficientă o vechime în muncă chiar și de o singură zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate”, a declarat directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Timiș, Cristian-Aron Mircea.

Pensii de serviciu vs pensii contributive

Cel mai mare cuantum al unei pensii obținute pe bază de contributivitate este de 33.905 lei și o primește un beneficiar care a activat în mediul privat, scrie Agerpres. La nivelul județului Timiș sunt înregistrați 153.925 de beneficiari de pensii din sistemul public, în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, când se înregistrau 155.366 de pensionari.

Cel mai mic cuantum al unei pensii de serviciu este de 2.967 de lei și face parte categoria profesională Magistrați. Cristian-Aron Mircea a mai spus că numărul de pensionări anticipate nu a crescut, ca urmare a măsurilor de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan, dar este posibil ca, din luna septembrie, numărul unor astfel de solicitări să fie mai mare.

