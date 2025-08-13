Bolojan anunță REVOLUȚIA pensiilor speciale, măsură cuprinsă în pachetul 2

Premierul Ilie Bolojan anunță că reforma pensiile speciale este cuprinsă în pachetul 2. „Aici e o problemă pur și simplu de inechitate socială evidentă și trebuie s-o corectăm”, a subliniat Bolojan.

„Sunt niște realități pe care nu le putem contesta în acest domeniu, și anume vârsta de pensionare prea devreme, cuantumul pensiei la nivelul ultimului salariu, care nu se aplică nicăieri, în nici un alt domeniu și nici într-o altă țară. Ambele prevederi se bat cap în cap cu ceea ce se întâmplă în Europa și în realitate. Și un lucru foarte grav, avem un sistem de salarizare care a permis interpretări și am avut până acum peste 20.000 de procese declanșate de magistrați din România împotriva Ministerului Justiției și a statului român. Suntem în situația în care până acum am plătit peste 2 miliarde doar diferențe suplimentare de salarii”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

