Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună

Am făcut calculul complet. Iată ce pensie primești în luna august, dacă, până acum, aveai o pensie de 4.500 de lei pe lună. Multe categorii de contribuabili plătesc contribuții de asigurări de sănătate (CASS), în contextul măsurilor de austeritate.

Astfel, CASS-ul îl plătesc următoarele categorii:

Coasigura ții : soț / soție sau părinți fără venituri proprii .

Persoanele persecutate politic ( deportați în comunism , veterani , revolu ționari , etc.).

Beneficiarii indemnizației de șomaj .

Persoanele aflate în concediu pentru cre șterea copilului .

Persoanele cu venitul minim de incluziune ( ajutor social conform noii legislații ).

Personalul monahal ( membrii cultelor religioase fără venituri ).

Pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 lei/ lună .

De asemenea, sunt scutite de la plata CASS-ului următoarele persoane:

Persoanele diagnosticate cu cancer ( pe durata tratamentului în cadrul programelor na ționale CNAS)

Persoanele cu handicap.

Alte categorii prevăzute de lege .

De precizat este că, coasiguraţii îşi vor pierde calitatea de asigurat la sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata CASS, la 1 septembrie 2025.

Dacă însă vor dori să beneficieze de servicii medicale din pachetul de bază, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, atunci persoanele care le au în întreţinere vor plăti pentru ele CASS aplicată la 6 salarii minime brute pe economie (2.430 de lei), asigurându-i opţional la sănătate prin declaraţia unică.

Totodată, pensionarii care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei vor plăti nu numai impozit, ci și contribuții pentru asigurările de sănătate (CASS). Iată calcului pentru o pensie de 4.500 de lei. Astfel, diferenta dintre 4.500 și pragul de 3.000 = 1.500 lei. Prin urmare, cota CASS = 10% din 1.500 lei = 150 lei. De asemenea, venitul impozabil = 10% din (4.500 – 3.000 – 150) = 10% din 1.350 lei = 135 lei. Așadar, pensionarul va rămâne cu: 4.500 lei – 150 lei (CASS) – 135 lei (impozitul) = 4.215 lei.

