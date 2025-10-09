Percheziții la o fabrică ilegală de acte și diplome. Polițiștii au descins în 10 județe, iar șapte persoane au fost conduse la audieri

Polițiștii efectuează 46 de percheziții în județele Covasna, Braşov, Bacău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Harghita, Sibiu, Vrancea şi în Bucureşti. Vizată este o grupare de criminalitate organizată care falsifica permise de conducere, cărți de identitate, diplome și adeverițe de studii, cărți de muncă și adeverințe care atestă vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani.

Percheziții în 10 județe. Vizată este o fabrică ilegală de acte și diplome

”Astăzi, 9 octombrie, poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, efectuează 46 de percheziţii domiciliare în judeţele Covasna, Braşov, Bacău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Harghita, Sibiu, Vrancea şi în municipiul Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi fals informatic”, informează Poliția.

La audieri urmează să fie conduse șapte persoane, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna.

Potrivit anchetatorilor, în Brașov și Covasna, mai multe persoane ar fi format o grupare de criminalitate organizată cu scopul de a obține sume importante de bani din fabricarea falsă a unor cărţi de identitate, permise de conducere, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă şi adeverințe care atestă vechimea în muncă.

Liderul grupării se ocupa de identificarea potențialilor clienți

Liderul care se ocupa de grupul infracțional organizat și-ar fi asumat atribuții esențiale pentru derularea activității ilegale, el se ocupa direct sau prin intermediul intermediarilor de identificarea clienților care erau interesați de a obține documente falsificate.

Tot el stabilea și prețul pentru fiecare solicitare și trimitea comenzile către restul membrilor grupării. El ar fi încasat sumele provenite din activitatea infracțională și ar remis o parte dintre ele către persoanele implicate în întocmirea documentelor false.

Intermediarii se ocupau de identificarea clienților și primeau o cotă din încasări, iar dacă deveneau beneficiarii unor documente false primeau și reduceri la prețul solicitate pentru a atrage noi clienți.

Au fost puse în executare 7 mandate de aducere, iar audierile urmează să aibă loc la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna.