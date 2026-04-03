Prima pagină » Actualitate » Piața imobiliară intră în blocaj: tranzacțiile se opresc, dar prețurile continuă că crească

Piața imobiliară intră în blocaj: tranzacțiile se opresc, dar prețurile continuă că crească

Piața imobiliară intră în blocaj: tranzacțiile se opresc, dar prețurile continuă că crească
FOTO - Caracter ilustrativ

Românii cumpără tot mai puțin, dar plătesc tot mai mult. Primele luni din 2026 aduc cel mai slab început de an din ultimii cinci ani pe piața imobiliară, în timp ce prețurile ating noi recorduri și fac locuințele tot mai greu de accesat.

Piața imobiliară intră în blocaj. Cel mai slab trimestru din ultimii ani

Piața imobiliară din România dă semne clare de frânare. În primul trimestru din 2026 s-au vândut puțin peste 30.000 de locuințe, cu 17% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Este cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, chiar sub cel din perioada pandemiei, potrivit datelor ANCPI analizate de Economica.net.

Deși luna martie a adus o ușoară revenire, cu 13.083 de tranzacții, cifra rămâne una modestă în context istoric. Practic, piața nu reușește să își recapete ritmul, iar interesul cumpărătorilor este tot mai scăzut.

Capitala rămâne cea mai activă piață, însă dinamica este vizibil încetinită. Aproape 3.900 de apartamente au fost tranzacționate în martie, iar Sectorul 3 domină clar, cu peste 2.300 de vânzări de la începutul anului.

În țară, după București, cele mai multe tranzacții s-au înregistrat în Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara. La polul opus, orașe precum Alexandria, Călărași, Miercurea Ciuc sau Giurgiu rămân aproape blocate.

Apartamente care se vând cu peste 2.000 de euro pe metru pătrat

În timp ce vânzările scad, prețurile continuă să crească. La nivel național, media a trecut pentru prima dată de 2.000 de euro pe metru pătrat util.

În București, apartamentele vechi au înregistrat cele mai mari scumpiri, cu un avans de 14% față de anul trecut. Locuințele noi au crescut mai lent, cu aproximativ 2%.

Cluj-Napoca rămâne lider absolut la prețuri: peste 3.400 euro/mp pentru locuințele noi și aproape 3.300 euro/mp pentru cele vechi, niveluri record chiar și pentru această piață.

În Brașov, prețurile au ajuns la 2.723 euro/mp, dar ritmul de creștere a încetinit vizibil. Aceeași tendință apare și în Constanța, unde scumpirile sunt mult mai moderate față de anii anteriori.

În schimb, orașe precum Craiova și Iași recuperează rapid, cu creșteri de 16% și, respectiv, 15%, apropiindu-se sau depășind pragul de 2.000 euro/mp.

Sibiu și Oradea rămân sub acest nivel, dar și aici trendul este ascendent.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

