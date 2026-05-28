Cât de mult se răcește vremea în orele următoare. Unde vor fi minime sub 10 grade. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul

Meteorologii ANM au explicat, în exclusivitate pentru Gândul, cum se schimbă vremea în următoarele zile, după episodul de căldură care a adus temperaturi de peste 30 de grade în mai multe zone din țară. Potrivit specialiștilor, joi și vineri vor fi cele mai răcoroase zile din această perioadă, iar în unele regiuni minimele vor coborî chiar și sub 10 grade Celsius.

„Astăzi și mâine ne așteptăm la vremea cea mai răcoroasă din mare parte din țară. Temperaturile vin cu valori spre normal, după două zile cu maxime de peste 30 de grade”, au explicat meteorologii.

Temperaturile scad semnificativ în mai multe regiuni

Potrivit prognozei ANM, maximele nu vor mai depăși 27-28 de grade Celsius, inclusiv în sudul țării și în Lunca Dunării.

Meteorologii atrag atenția că diminețile vor deveni mult mai reci, în special în jumătatea nordică a României.

„Ne așteaptă și două dimineți ceva mai răcoroase, cu minime sub 10 grade în jumătatea nordică a țării”, au mai transmis specialiștii.

Vânt puternic și coduri galbene emise de meteorologi

Schimbarea vremii vine și cu intensificări ale vântului. Rafalele vor ajunge la 45-55 km/h în mai multe zone din țară.

„Vântul va avea și el răbufniri destul de intense, cu viteze de 45-55 de km pe oră. Avem emise și două avertizări cod galben pentru aceste manifestări”, au precizat meteorologii ANM.

Cum va fi vremea în weekend

Veștile sunt însă mai bune pentru finalul de săptămână. Specialiștii anunță că temperaturile vor reveni la valori normale pentru această perioadă.

„Finalul de săptămână ne va aduce vreme normală din punct de vedere termic, temperaturi care vor ajunge din nou spre 27-28 de grade”, potrivit prognozei ANM.

AUTORUL RECOMANDĂ