Cât de mult se răcește vremea în orele următoare. Unde vor fi minime sub 10 grade. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul

Meteorologii ANM au explicat, în exclusivitate pentru Gândul, cum se schimbă vremea în următoarele zile, după episodul de căldură care a adus temperaturi de peste 30 de grade în mai multe zone din țară. Potrivit specialiștilor, joi și vineri vor fi cele mai răcoroase zile din această perioadă, iar în unele regiuni minimele vor coborî chiar și sub 10 grade Celsius.
Potrivit prognozei ANM, maximele nu vor mai depăși 27-28 de grade Celsius, inclusiv în sudul țării și în Lunca Dunării.
Meteorologii atrag atenția că diminețile vor deveni mult mai reci, în special în jumătatea nordică a României.
Schimbarea vremii vine și cu intensificări ale vântului. Rafalele vor ajunge la 45-55 km/h în mai multe zone din țară.
Veștile sunt însă mai bune pentru finalul de săptămână. Specialiștii anunță că temperaturile vor reveni la valori normale pentru această perioadă.
