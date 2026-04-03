Trump a fost comparat cu Iisus, în timpul unui eveniment de la Casa Albă

Paula White-Cain, consiliera spirituală a președintelui Donald Trump, Paula White-Cain, a provocat un val de indignare în Statele Unite după un discurs halucinant susținut în cadrul unui prânz de Paște organizat la Casa Albă, unde a făcut o paralelă directă între liderul american și Iisus Hristos.

În fața invitaților, și cu Trump în spatele ei, Cain a vorbit despre suferință, sacrificiu și „victorie”, asociindu-le cu experiențele recente ale lui Trump, inclusiv problemele juridice și tentativele de asasinat. Ea susține că Trump a fost „trădat și acuzat pe nedrept” într-un „model familiar pe care Domnul și Mântuitorul nostru ni l-a arătat”, scrie The Independent.co.uk.

„Iisus ne-a învățat atât de multe lecții prin moartea, îngroparea și învierea Sa. El ne-a arătat o mare conducere, o mare transformare necesită un mare sacrificiu. Și, domnule președinte, nimeni nu a plătit prețul așa cum l-ați plătit dumneavoastră. Aproape că v-a costat viața. Ați fost trădat, arestat și acuzat pe nedrept. Este un model familiar pe care Domnul și Mântuitorul nostru ni l-a arătat”, a spus Paula White-Cain.

Discursul halucinant a mers și mai departe, sugerând inclusiv o paralelă simbolică cu Învierea.

„Dar pentru El (Isus n.red) nu s-a terminat acolo, și nici pentru dumneavoastră nu s-a terminat acolo. Dumnezeu a avut întotdeauna un plan: în a treia zi, El a înviat, a învins răul, a biruit moartea, iadul și mormântul. Și pentru că El a înviat, știm cu toții că putem învia. Și, domnule, datorită învierii Sale, dumneavoastră ați înviat. Pentru că El a fost victorios, și dumneavoastră sunteți victorios. Și cred că Domnul mi-a spus să vă transmit asta: datorită victoriei Sale, veți fi victorios în tot ceea ce vă propuneți”, a declarat aceasta.

Președintele Donald Trump a răspuns simplu, zâmbind: „Mulțumesc”.

Reacții dure în societatea americană: „Blasfemie!”

Declarațiile nu au trecut neobservate în spațiul public, unde reacțiile au fost rapide și extrem de critice.

„Blasfemie!. Este uimitor să vezi un episcop american stând chiar acolo pe scenă în timp ce Paula White îl compară pe Trump cu Iisus Hristos.”, a scris teologul catolic Rich Raho pe platforma X

Un alt utilizator, Syed Zada, a scris: „Dacă fiecare lider care s-a confruntat cu reacții negative ar începe să pretindă un arc mesianic, istoria ar arăta ca o parodie de școală duminicală. Credința este sacră. Transformarea ei într-un accesoriu de campanie la un prânz la Casa Albă nu este divină. Este teatrală.”

Criticile au continuat în același ton: „Ca și catolic , o consider pe această femeie complet sacrilegă și ofensatoare la toate nivelurile posibile”, a scris un alt utilizator.

Strategul politic Jeff Timmer a avut o reacție și mai dură: „Ciudați, mincinoși, șarlatani, escroci, criminali – orice, dar nu creștini. Toți”.

Cine este Paula White-Cain

Paula White-Cain este o televanghelistă influentă, care a fost numită oficial consilier religios la Casa Albă în 2019 și este apropiată de Donald Trump încă din 2002. Ea a jucat un rol important în mobilizarea electoratului evanghelic și a fost prezentă inclusiv la inaugurarea președintelui în 2017.

De-a lungul timpului, însă, declarațiile sale au generat frecvent controverse. În 2020, a rostit o predică în care a cerut lui Iisus Hristos să „poruncească tuturor sarcinilor satanice să avorteze” și a susținut că refuzul față de Trump ar însemna „a spune nu lui Dumnezeu”.

Recent, aceasta și-a îndemnat susținătorii să doneze „prima zecime din venitul brut” pentru a sprijini activitățile sale religioase, inclusiv proiecte din Israel.

Sursa video – X/@ReallyAmerican1

Război în Iran, ziua 35: Trump: Israelul „va face ce îi spun eu” și va înceta atacurile împotriva Iranului „când voi da eu ordinul”