Simpatizanții noii formațiuni politice, Partidul Naționalist Reformarea României(PNRR), au umplut Sala Palatului, acolo unde are loc lansarea partidului. Președintele Cristian Popescu Piedone le-a dat întâlnire la 12.00.

Un vehicul electric inscripționat cu numele șefului PNRR stă parcat afară, ca o mascotă a evenimentului, în care s-a înfipt un steag tricolor. Candidatul urcă pe scenă, în timp ce este păzit de niște gărzi de corp cu lavaliere și de 3-4 ardei iuți, mici, ascunși în buzunar.

Sala s-a umplut, iar oamenii continuă să vină și să ocupe cele 5.000 de locuri de care dispune clădirea de spectacole. Printre invitați se numără deputați și senatori, primari de sectare din București, dar și din țară, veniți să-l susțină pe Piedone. Acesta din urmă ajunge cu greu pe scenă, pentru că se oprește să se pupe cu cei din sală.

Holul de la intrare a fost ocupat o perioadă cu susținătorii care au completat adeziuni. În scurt timp, s-au strâns câteva sute. Printre invitații lui Piedone se numără senatorul Ninel Peia, deputatul Nicolae Păun, primarul Sectorului 2-Rareș Hopincă, primarul Sectorului 5- Vlad Popescu Piedone, cât și membrii familiei sale, soția și fiica.

„La ieșirea ghiocelului, noi vom veni cu semnăturile. Vom avea un milion sau două. Că vor, că nu vor… În primăvară, vom avea al doilea congres. Va fi o conducere colegială”, a transmis Piedone, printre altele, de pe scena Sălii Palatului.

Oamenii adunați la Sala Palatului sunt susținători vechi, care i-au acordat votul lui Piedone de când era primar de sector, iar acum vor continua să-l susțină ca om politic. Vuvuzelele urlă de prin toate colțurile, iar holurile s-au umplut de lume pestreiță.

Imnul Național al evenimentului a fost interpretat la nai de artistul Nicolae Voiculeț, aclamat de aproape 5.000 de oameni veniți să-și susțină candidatul.

Scopul președintelui PNRR, Cristian Popescu Piedone, este să obțină un scor de 10% la alegerile parlamentare și să ducă partidul în Parlamentul României.

