PLAJELE de pe litoral, închiriate pe sume de nimic. Ministrul Mediului: „Chiriile se recuperau într-o singură zi. Statul a pierdut bani grei”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit că plajele românești au fost închiriate ani la rând în condiții extrem de avantajoase pentru firmele private, în timp ce statul român pierdea sume uriașe. Potrivit ministrului, valoarea chiriei pentru zece ani putea fi recuperată într-o singură zi de vară din încasările pentru șezlonguri.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenția asupra modului în care plajele de pe litoralul românesc au fost închiriate în ultimii ani, în condiții „ultra-favorabile” pentru chiriași și dezavantajoase pentru statul român.

„Făcusem un calcul, pentru șezlongurile care ar fi putut să fie puse pe anumite plaje, pentru 10 ani de zile închiriate, într-o singură zi din vară se putea plăti chiria practic pe un an”, a declarat ministrul la TVR Info, citat de Mediafax.

Buzoianu a explicat că aceste contracte au generat pierderi masive pentru bugetul de stat: „Și vă dați seama câți bani pierde statul român din lucrul acesta”.

Administrația Națională „Apele Române” a blocat prelungirea contractelor păguboase

În urma verificărilor, Administrația Națională „Apele Române” a decis să nu mai prelungească niciunul dintre contractele de închiriere a plajelor care expirau în acest an. Acestea fuseseră acordate pe o perioadă de zece ani, în condiții pe care ministrul le consideră „nejustificat de avantajoase” pentru operatori.

„La contractele care au încetat de acum încolo vor fi reanalizate toate condițiile”, a anunțat Diana Buzoianu, precizând că, în trecut, chiar și după încetarea unor contracte, acestea erau scoase din nou la licitație „în exact aceleași condiții dezavantajoase pentru stat”. „Pe cine ajută? Adică pierdem niște resurse valoroase din România. Noi avem o datorie să ne uităm pe aceste contracte să fie făcute nu doar în favoarea oamenilor care vor să închirieze, ci să fie și în favoarea statului, pentru că asta este o resursă uriașă a statului”, a subliniat ministrul Mediului.

În ceea ce privește accesul liber al românilor pe plaje, Diana Buzoianu a confirmat existența unui proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament, care prevede ca 20% din suprafața fiecărei plaje să fie oferită autorităților locale (UAT-uri), pentru a fi îngrijite și puse gratuit la dispoziția publicului.

Ministrul a menționat că Guvernul a avut până acum un punct de vedere negativ față de acest proiect, dar dorește reanalizarea poziției oficiale. Totuși, a atras atenția asupra unui risc major prevăzut în forma actuală a legii.

„Dacă dăm aceste plaje ca să fie folosite pentru oameni, să poată să stea localnicii din zonă, să poată să vină să stea și oamenii, dacă vor neapărat să plătească un șezlong, să poată să folosească aceste spații gratuite. Aceste spații nu trebuie să fie umplute de tot felul de beach bars și mai fie ce”, a avertizat ministrul.

Diana Buzoianu a insistat că aceste zone gratuite trebuie să rămână exclusiv pentru relaxare, fără construcții comerciale sau activități care ar transforma scopul inițial al proiectului.