PNL, după consultările cu Nicușor Dan: „Responsabilitatea și respectul pentru banul public trebuie să rămână standardul oricărui viitor guvern”

Partidul Național Liberal a transmis, joi, un mesaj după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan. Liberalii susțin că viitorul Guvern trebuie să continue direcția guvernării conduse de Ilie Bolojan și să păstreze drept priorități responsabilitatea în gestionarea finanțelor publice și reducerea risipei.

PNL susține că perioada în care Executivul a fost condus de Ilie Bolojan a demonstrat că România poate fi guvernată printr-o administrare responsabilă a banilor publici.

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„Românii au văzut că țara poate fi guvernată cu responsabilitate, competență și respect pentru banul public.

În timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan, risipa a fost oprită, finanțele publice au fost gestionate cu responsabilitate, iar interesul cetățenilor a fost pus înaintea privilegiilor și a promisiunilor fără acoperire”, transmite PNL, pe Facebook.

Liberalii mai spun că viitorul Guvern trebuie să mențină o direcție clară.

„Țara noastră are nevoie, în continuare, de o direcție limpede, de oameni competenți și de un guvern care spune adevărul, duce proiectele până la capăt și folosește banii publici acolo unde pot schimba cu adevărat vieți: în educație, sănătate, infrastructură, comunități și investiții care creează locuri de muncă.

Responsabilitatea, competența și respectul pentru banul public trebuie să rămână standardul oricărui viitor guvern”, mai arată PNL.