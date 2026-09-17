Rusia a ordonat închiderea Consulatului General al Germaniei din Sankt Petersburg, iar personalul misiunii diplomatice are ca termen limită 18 septembrie să înceteze orice activitate și să părăsească țara. Măsura vine în contextul unei escaladări severe a tensiunilor diplomatice dintre cele două state.

Decizia Moscovei este un răspuns direct la măsurile luate anterior de Berlin, după ce guvernul german a acuzat oficial Rusia de implicare într-o tentativă de sabotaj pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unui avion ucrainean. Drept răspuns, Germania a închis consulatul Rusiei de la Bonn și a reziliat contractul centrului cultural rus din Berlin.

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Joi, angajații consulatului german din Sankt Petersburg au fost surprinși îndepărtând steagul Germaniei, pe cel al Uniunii Europene și stema federală de pe clădire și au finalizat astfel procedurile de evacuare înainte de expirarea ultimatumului. Ministerul rus al Afacerilor Externe a declarat că Berlinul poartă „întreaga responsabilitate” pentru această nouă rundă de degradare a relațiilor bilaterale.