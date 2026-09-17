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Australia și Noua Zeelandă, pe lista UE pentru statutul de „membru asociat” după anunțul făcut de Ursula von der Leyen despre Canada

Australia și Noua Zeelandă, pe lista UE pentru statutul de „membru asociat” după anunțul făcut de Ursula von der Leyen despre Canada
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Australia și Noua Zeelandă iau în considerare posibilitatea de a obține statutul de „membru asociat” al Uniunii Europene, un concept nou lansat recent de Ursula von der Leyen în cadrul discursului privind starea Uniunii Europene.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat joi într-un interviu pentru Euronews, înaintea discursului susținut joi de prim-ministrul canadian Mark Carney, a că cele două țări au deja acorduri comerciale cu UE și oferă un potențial punct de plecare pentru o cooperare mai strânsă.

„Nu mă îndoiesc că va include și alte țări, iar altele vor bate la ușa noastră… În astfel de vremuri de incertitudine, contează să ai prieteni”, spus Roberta Metsola.

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Întrebată despre aspectele tehnice ale calității de membru asociat, Metsola a recunoscut că discuțiile sunt încă într-un stadiu incipient și a subliniat în același timp relații comerciale mai profunde, accesul la materii prime esențiale și reglementări comune privind aspecte de care țările „cu aceleași idei” sunt profund preocupate, cum ar fi rețelele sociale și protecția minorilor.

Roberta Metsola, președintele Parlamentului European

Miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus „calificarea de membru asociat” pentru Canada în discursul său anual privind starea Uniunii. Ulterior, Metsola a confirmat oficial că acest model este gândit strategic pentru a fi extins și către alți aliați globali majori și a nominalizat direct Australia și Noua Zeelandă.

Ministrul australian al comerțului, Don Farrell, a declarat că țara sa urmărește cu mare interes acest parcurs și este deschisă acordurilor cu Uniunea Europeană. În prezent, Australia încearcă să își reducă dependența comercială și strategică masivă față de China și Statele Unite. Mai mult, tarifele și tensiunile comerciale globale din ultimii ani au determinat guvernul de la Canberra să caute parteneri economici stabili și predictibili.

Deși detaliile juridice privind o astfel de asociere nu sunt încă definite de Bruxelles, acest statut nu înseamnă o aderare deplină, care este limitată geografic de tratatele UE, ci reprezintă o integrare mai profundă în domenii precum economia, alinierea politică și strategică și cooperarea științifică și tehnologică.

Imediat după anunțul făcut de Ursula von der Leyen privind noul raport al Canadei față de UE, Donald Trump a precizat că va lua în considerare impunerea de noi tarife către Uniunea Europeană dacă cererea de a deveni membru asociat devine „ostilă”. În prezent, Washingtonul și Bruxellesul au un acord comercial în vigoare, în baza căruia UE se confruntă cu o taxă vamală de 15% la bunuri.

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