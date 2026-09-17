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15 minute de lectură pe zi, recompensate cu bani. Soluția neobișnuită prin care autoritățile încearcă să-i facă pe oameni să citească

15 minute de lectură pe zi, recompensate cu bani. Soluția neobișnuită prin care autoritățile încearcă să-i facă pe oameni să citească
Sursă foto: Shutterstock
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Singapore a lansat o nouă campanie națională, desfășurată pe o perioadă de cinci ani, menită să încurajeze obiceiul de a citi. Printre stimulente se numără mici recompense financiare pentru cetățenii care își înregistrează minutele de lectură pe un site guvernamental.

„Deși conținutul de tip short-form ne ajută să rămânem informați, lectura de tip long-form ne consolidează atenția, gândirea critică și imaginația”, a declarat Melissa Tam, directoarea National Library Board, într-un comunicat.

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Programul nu îi va îmbogăți însă pe pasionații de lectură. Sunt necesare 50 de zile de sesiuni de lectură pentru a câștiga 1 dolar singaporez (0,8 dolari americani). O sesiune de cel puțin 15 minute le aduce cititorilor 20 de monede virtuale, iar pentru a primi recompensa de 1 dolar trebuie să strângă 1.000 de monede. Poate fi înregistrată o singură sesiune pe zi, conform CNN.

Programul neobișnuit apare într-un moment în care capacitatea de concentrare se reduce, iar obiceiul lecturii este în declin în întreaga lume. Profesorii și educatorii încearcă să combată „brain rot” — un presupus declin al abilităților noastre cognitive pus pe seama consumului excesiv de conținut superficial online — precum și fenomenul de doomscrolling.

„Pentru cineva care citește mult, 15 minute pot părea foarte puțin, dar cred că este un punct de echilibru foarte bun”, a declarat Loh, care cercetează obiceiurile de lectură, pentru CNN.

Sursă foto: Shutterstock

Lectura dincolo de școală

Deși Singapore rămâne un exemplu remarcabil la nivel global în ceea ce privește rezultatele la citire, există îngrijorări că elevii își pierd interesul pentru lectură atunci când încep să se pregătească pentru examene mai importante, pe măsură ce avansează în anii de studiu.

Un analist de risc din Singapore, care citește numeroase rapoarte tehnice și articole de presă în cadrul activității sale profesionale, consideră că tinerii își pierd plăcerea lecturii atunci când ajung la gimnaziu.

„Cred că în perioada adolescenței poate fi destul de stresant”, a spus Isaac Neo, în vârstă de 32 de ani.

„Sunt multe examene importante și începi să citești doar ceea ce urmează să fie evaluat. Iar apoi, încetul cu încetul, pierzi obiceiul de a citi de plăcere.”

Programul a stârnit o dezbatere în bogatul oraș-stat cu privire la posibilitatea ca banii să cultive cu adevărat o pasiune de-o viață pentru cărți. Unii critici spun că oamenii ar trebui să citească din plăcerea de a citi. Alții spun că orice lucru care îi determină pe oameni să citească într-o epocă a distragerii hiperactive nu poate fi chiar atât de rău.

Există însă cercetări care sugerează că stimulentele financiare pot diminua dorința naturală a unei persoane de a continua un anumit comportament după ce recompensa dispare.

„Recompensele financiare funcționează bine pentru oamenii care sunt deja într-o anumită măsură interesați de lectură, dar pentru cei care nu au deloc un interes preexistent, stimulentele financiare pot fi o metodă dificilă de a cultiva o motivație intrinsecă și de durată pentru citit”, a spus Charissa Ng, psiholog clinician principal la Putra Star Care din Singapore.

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