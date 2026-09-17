Președintele social-democraților Sorin Grindeanu susține că a luat act „cu surprindere și dezamăgire” de anunțul președintelui Nicușor Dan, care l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Șeful PSD precizează că el nu înțelege ce argumente a avut Nicușor Dan când a făcut desemnarea.

Sorin Grindeanu, reacție dură la propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier

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„Am luat act cu surprindere şi dezamăgire de propunerea preşedintelui Nicuşor Dan în ceea ce priveşte funcţia de prim-ministru al României. Este greu de înţeles ce argumente a avut şeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureşan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei ţări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naţionale”, a transmis, joi, pe Facebook, Sorin Grindeanu.

Șeful PSD spune că „România se află, însă, într-o situaţie extrem de dificilă”: „Încăpăţânarea lui Ilie Bolojan de a se ţine de scaun cu orice preţ şi a bloca orice soluţie raţională a crescut şi mai mult nesiguranţa în rândul oamenilor şi a firmelor româneşti”.

„Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget – adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate şi cât marketing politic”!, a mai transmis Grindeanu.

Liderul social-democrat anunţă că a convocat o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care se va analiza cu atenţie această propunere a dreptei.

„Spre deosebire de PNL-USR, noi înţelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale ţării. Ale ţării noastre, Siegfried!”, a mai scris Grindeanu.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. Șeful statului a subliniat că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Ulterior, Siegfried Mureşan a transmis, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.