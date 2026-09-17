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Un medic veterinar a venit la DNA Iași în port dacic. A fost audiat ca martor în dosarul Fănel Bogos

Un medic veterinar a venit la DNA Iași în port dacic. A fost audiat ca martor în dosarul Fănel Bogos
Dacul de la DNA. Dac, daci.
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O apariție neobișnuită a avut loc joi, la sediul DNA Iași. Medicul veterinar Marian Avraham Cioceanu, președintele Asociației Operatorilor din Agricultura Ecologică „Bio-România”, s-a prezentat în fața procurorilor îmbrăcat în port popular și cu o cușmă pe cap.

Cioceanu a fost chemat în calitate de martor în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Potrivit avocatului Dragomir Tomașeschi, audierea are loc în dosarul principal al anchetei, nu în cauza disjunsă în care procurorii au audiat mai mulți politicieni și oficiali.

Omul de afaceri vasluian a mai fost implicat în scandaluri, unele de-a dreptul șocante. Fănel Bagos este acuzat că, în trecut, ar fi torturat un cal până când acesta a murit.

Ce legătură are medicul veterinar cu Fănel Bogos

Marian Avraham Cioceanu este medic veterinar și conduce Asociația „Bio-România”. Potrivit informațiilor prezentate de avocat, acesta deține și două laboratoare sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

În aceste laboratoare ar fi fost efectuate analize pentru ouă și carne de pasăre provenite de la compania Vanbet, controlată de Fănel Bogos. Produsele respective urmau să fie distruse în urma problemelor sanitar-veterinare de la fermele omului de afaceri.

„Medicul veterinar Marian Avraham Cioceanu deține și două laboratoare sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, unde Bogos a făcut niște analize la marfa care trebuia distrusă, ouă și carne de pasăre”, a declarat avocatul, citat de presa locală.

Presa din Vaslui a relatat, pe baza unor surse, că Cioceanu și Bogos ar fi participat împreună la o expoziție de produse ecologice în Germania. Potrivit acelor informații, compania lui Bogos ar fi primit acolo un premiu pentru o brânză de capră. Informația nu a fost confirmată public de DNA.

Numele medicului apare în interceptările din dosar

Avocatul susține că medicul veterinar a fost citat ca martor și nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Numele lui Cioceanu ar fi apărut în interceptările aflate la dosar, unde acesta ar fi discutat cu Fănel Bogos despre producția ecologică și despre problemele pe care omul de afaceri le reclama în relația cu autoritățile sanitar-veterinare.

Simpla menționare a unei persoane într-o interceptare și audierea acesteia în calitate de martor nu înseamnă că persoana respectivă este acuzată de o faptă penală.

Cioceanu a candidat și la alegerile parlamentare

Marian Avraham Cioceanu a avut și o activitate politică. Deși locuiește în București, acesta a candidat în 2024 pentru un mandat de deputat în județul Vaslui, pe lista Partidului Național Conservator Român.

Audierea sa vine într-un moment în care ancheta DNA privind cazul Fănel Bogos a ajuns să îi vizeze, prin declarații sau calități procesuale diferite, pe mai mulți politicieni și oficiali. Printre persoanele audiate recent se află Cristina Trăilă și Valeriu Iftime.

Dosarul Fănel Bogos a pornit de la un focar de salmonella

Ancheta DNA are la bază problemele apărute la fermele avicole controlate de Fănel Bogos. În septembrie 2024, autoritățile au confirmat un focar de salmonella la una dintre ferme, iar aproximativ 230.000 de păsări au fost afectate.

Compania lui Bogos ar fi solicitat despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, însă DSVSA Vaslui nu a aprobat dosarul. Potrivit procurorilor, ulterior ar fi existat demersuri pentru anularea unor sancțiuni, schimbarea conducerii DSVSA Vaslui și obținerea unor despăgubiri estimate la aproximativ trei milioane de euro.

Fănel Bogos a fost reținut în noiembrie 2025 și arestat preventiv. Din martie 2026, acesta se află sub control judiciar. Omul de afaceri respinge acuzațiile și susține că nu a cerut demiterea directorului DSVSA Vaslui, ci doar intervenția autorităților pentru verificarea unor presupuse abuzuri.

Ancheta este în curs, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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