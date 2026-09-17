Indiferent de numele noului premier, acesta va avea o misiune aproape imposibilă, susține jurnalistul și publicistul Doru Bușcu. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, cunoscutul lider de opinie a explicat de ce viitorul prim-ministru va fi asimilat cu un adevărat dezastru în care se află țara. Situație nefastă întreținută discret de partide.

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Niciun program, niciun model de salvare

Chestionat dacă un guvern care trece la limită ar putea să guverneze în Parlament, în liniște, „proiectând un drum coerent pentru România în următorii ani”, invitatul a infirmat acest scenariu. Din perspectiva lui Doru Bușcu, indiferent de viziunile ideologice și interesele diferite, partidele ar fi trebuit să convină asupra unui program apt să repună România pe linia de plutire.

„Mi se pare că acum este un joc. Hai să-l găsim pe cel de-al cărui nume vom lega dezastrul. Nu există niciun program. Nu există nici o gândire cumulativă a partidelor, să se așeze totuși. Noi ne îmbrâncim. Cine e ăla? Premier? Dacă ar fi să guvernăm împreună, cam în ce direcția merge? Voi ce aveți, noi ce avem?

„Nu există interes”

Ar fi trebuit să discute, chiar dacă sunt incompatibili politic și ideologic în momentul ăsta și au orgolii care împiedică să fi căzut de acord, să găsești același model de salvare în portofelul fiecărui partid, adică în programul de guvernare și de măsuri cu care a venit fiecare partid. Or așa ceva nu există. Pentru că nu există calificare și mai rău decât asta, nu există interes”.

Bugetul, alocat pe interese de partid

Politicienii sunt interesați strict să ajungă la putere și să împartă bugetul, a mai completat jurnalistul.

„Pe ei îi interesează să ajungă acolo. Odată ajunși acolo, ei vor împărți bugetul. Vor aloca bugetul pe interese de partid private, ale clientelei și ale sistemului. Pentru că să nu uităm că sunt niște instituții care dau ajutor și ele vor să-și păstreze privilegiile, să și le extindă. Și ăsta este criteriul pentru care ajung acolo. Ei spun că statul nu va da faliment. Pentru că statul, ne ducem, ne mai ploconim, ne aruncăm, le încolăcim picioarele cu brațele, ne aruncăm la picioarele lor. Nu vă trecem la junk, că poate nici noi nu le luăm banii înapoi, vă mai privatizați ceva. În orice caz, nu se termină cu spânzuretoare”.

Reamintim că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Siegfried Mureșan ca noua sa propunere de premier.