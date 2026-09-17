USR-ista Cornelia Micicoi, reținută de procurorii Parchetului European, condus de Kovesi. Dosarul vizează fraudă cu fonduri europene

Cornelia Elena Micicoi, , fost prefect al județului Timiș, din partea USR, a fost reținută pentru 24 de ore de procurorii Parchetului European (EPPO ) din Timișoara, transmite Pagina de Timiș. Alte patru persoane au fost reținute în același dosar. Măsura vine la trei luni după ce procurorii Parchetului European au efectuat 11 percheziții într-un dosar cu fonduri europene, în care Micicoi este implicată.

Cornelia Elena Micicoi a fost reținută joi, 17 septembrie, de procurorii europeni din Timișoara. Alături de fosta prefectă au ajuns în custodia anchetatorilor alte patru persoane, potrivit sursei citate. Procurorii urmează să decidă dacă vor cere instanței măsuri preventive suplimentare după expirarea celor 24 de ore.

Sondaj Gândul Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier? Sorin Grindeanu

Siegfried Mureșan

Victor Ponta

Kelemen Hunor

Alexandru Nazare

Luca Niculescu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Informațiile nu au fost prezentate într-un comunicat public al Parchetului European.

Cornelia Micicoi, implicată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

Amintim că la data de 12 iunie, procurorii Parchetului European au efectuat 11 percheziții în județul Timiș. Descinderile au vizat inclusiv locuința Corneliei Micicoi, care ocupa la acel moment funcția de prefect, precum și sediul firmei pe care aceasta o condusese, înainte de a ocupa o funcție în administrația locală.

Potrivit informațiilor apărute la momentul perchezițiilor, cercetările priveau suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și obținere ilegală de fonduri europene. Prejudiciul estimat de sursele judiciare era de câteva sute de mii de euro.

Cornelia Micicoi și-a dat demisia în urma acuzațiilor

La câteva ore după percheziții, Cornelia Micicoi și-a anunțat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Ea a explicat că a luat decizia pentru ca ancheta privind proiectul mai vechi al asociației să nu afecteze Instituția Prefectului.

„Mi-am înaintat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Decizia îmi aparține mie și doar mie. Instituția Prefectului reprezintă guvernul român în teritoriu, nu o persoană. Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a mea în trecut, prin Gal Freidorf, să devină o problemă a instituției pe care am condus-o”, declara atunci Cornelia Micicoi.

Fostul prefect susținea, la momentul respectiv, că ancheta se afla într-o fază incipientă și că nu i-au fost comunicate acuzații. „Există o plângere pe care procurorii Parchetului European au obligația legală să o verifice. Ancheta este la început. La final, se va stabili dacă am vreo calitate în acest dosar și sunt convinsă că răspunsul va confirma ce spun acum: nu am nimic de ascuns, sunt nevinovată”, afirma Micicoi.

Tot în 12 iunie, Micicoi declara că proiectul fusese derulat de o asociație pe care o fondase și pe care o condusese o perioadă, prin GAL Freidorf, însă preciza că nu fusese managerul proiectului. Ea afirma, de asemenea, că nu avea la acel moment nici măcar calitatea de martor și că nu fusese citată și nu i se aduseseră la cunoștință acuzații.