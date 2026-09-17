Prima pagină » Justiție » USR-ista Cornelia Micicoi, reținută de procurorii Parchetului European, condus de Kovesi. Dosarul vizează fraudă cu fonduri europene

USR-ista Cornelia Micicoi, reținută de procurorii Parchetului European, condus de Kovesi. Dosarul vizează fraudă cu fonduri europene

Ruxandra Radulescu
USR-ista Cornelia Micicoi, reținută de procurorii Parchetului European, condus de Kovesi. Dosarul vizează fraudă cu fonduri europene
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cornelia Elena Micicoi, , fost prefect al județului Timiș, din partea USR, a fost reținută pentru 24 de ore de procurorii Parchetului European (EPPO ) din Timișoara, transmite Pagina de Timiș. Alte patru persoane au fost reținute în același dosar. Măsura vine la trei luni după ce procurorii Parchetului European au efectuat 11 percheziții într-un dosar cu fonduri europene, în care Micicoi este implicată.

Cornelia Elena Micicoi a fost reținută joi, 17 septembrie, de procurorii europeni din Timișoara. Alături de fosta prefectă au ajuns în custodia anchetatorilor alte patru persoane, potrivit sursei citate. Procurorii urmează să decidă dacă vor cere instanței măsuri preventive suplimentare după expirarea celor 24 de ore.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Informațiile nu au fost prezentate într-un comunicat public al Parchetului European.

Cornelia Micicoi, implicată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

Amintim că la data de 12 iunie, procurorii Parchetului European au efectuat 11 percheziții în județul Timiș. Descinderile au vizat inclusiv locuința Corneliei Micicoi, care ocupa la acel moment funcția de prefect, precum și sediul firmei pe care aceasta o condusese, înainte de a ocupa o funcție în administrația locală.

Potrivit informațiilor apărute la momentul perchezițiilor, cercetările priveau suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și obținere ilegală de fonduri europene. Prejudiciul estimat de sursele judiciare era de câteva sute de mii de euro.

Cornelia Micicoi și-a dat demisia în urma acuzațiilor

La câteva ore după percheziții, Cornelia Micicoi și-a anunțat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Ea a explicat că a luat decizia pentru ca ancheta privind proiectul mai vechi al asociației să nu afecteze Instituția Prefectului.

„Mi-am înaintat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Decizia îmi aparține mie și doar mie. Instituția Prefectului reprezintă guvernul român în teritoriu, nu o persoană. Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a mea în trecut, prin Gal Freidorf, să devină o problemă a instituției pe care am condus-o”, declara atunci Cornelia Micicoi.

Fostul prefect susținea, la momentul respectiv, că ancheta se afla într-o fază incipientă și că nu i-au fost comunicate acuzații. „Există o plângere pe care procurorii Parchetului European au obligația legală să o verifice. Ancheta este la început. La final, se va stabili dacă am vreo calitate în acest dosar și sunt convinsă că răspunsul va confirma ce spun acum: nu am nimic de ascuns, sunt nevinovată”, afirma Micicoi.

Tot în 12 iunie, Micicoi declara că proiectul fusese derulat de o asociație pe care o fondase și pe care o condusese o perioadă, prin GAL Freidorf, însă preciza că nu fusese managerul proiectului. Ea afirma, de asemenea, că nu avea la acel moment nici măcar calitatea de martor și că nu fusese citată și nu i se aduseseră la cunoștință acuzații.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Un medic veterinar a venit la DNA Iași în port dacic. A fost audiat ca martor în dosarul Fănel Bogos
17:54
Un medic veterinar a venit la DNA Iași în port dacic. A fost audiat ca martor în dosarul Fănel Bogos
JUSTIȚIE Creatorul „Peppa Pig”, victima unei bande de români. Hoții care au furat obiecte de 70.000 de euro condamnați la peste 4 ani de închisoare
16:51
Creatorul „Peppa Pig”, victima unei bande de români. Hoții care au furat obiecte de 70.000 de euro condamnați la peste 4 ani de închisoare
NEWS ALERT Întorsătură de situație în cazul teroristului Omar Hayssam. Sirianul se luptă în instanță pentru a rămâne în România. Magistrații au amânat decizia
15:32
Întorsătură de situație în cazul teroristului Omar Hayssam. Sirianul se luptă în instanță pentru a rămâne în România. Magistrații au amânat decizia
EXCLUSIV Dosarul Odeta-Rifai-Ciucu e pe cale să explodeze. După sute de ore de interceptări, procurorii DNA refac harta relațională a fostei șefe ONJN și au noi ținte în vizor
07:00
Dosarul Odeta-Rifai-Ciucu e pe cale să explodeze. După sute de ore de interceptări, procurorii DNA refac harta relațională a fostei șefe ONJN și au noi ținte în vizor
NEWS ALERT Judecătoria Sectorului 1 îi plasează în arest la domiciliu pe patru dintre cei cinci reținuți după violențele din Piața Victoriei. Un singur „fermier” arestat preventiv
00:21
Judecătoria Sectorului 1 îi plasează în arest la domiciliu pe patru dintre cei cinci reținuți după violențele din Piața Victoriei. Un singur „fermier” arestat preventiv
NEWS ALERT Video. Cei 5 scandalagii din Piața Victoriei, reținuți de procurorii bucureșteni, au fost aduși la instanță
21:04
Video. Cei 5 scandalagii din Piața Victoriei, reținuți de procurorii bucureșteni, au fost aduși la instanță
Mediafax
EXPLICAȚIE! Ce urmează după desemnarea premierului? Când se poate ajunge la anticipate
Digi24
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Cancan.ro
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
După Germania, vine valul MAGA și în România? Profesor din SUA: „Populismul nu se învinge prin etichetarea alegătorilor drept ignoranți”
Mediafax
AUR suspectează tentative de furt de identitate după protestul fermierilor: „Solicităm autorităților să verifice întreaga situație”
Click
A scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!”
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Ce se întâmplă doctore
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Un singur impact cu un asteroid ar fi remodelat o întreagă lună marțiană
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
FLASH NEWS Marine Le Pen susține că Franța nu mai are bani pentru a finanța Ucraina. „Putem continua să le instruim soldații, dar financiar, nu mai putem“
18:23
Marine Le Pen susține că Franța nu mai are bani pentru a finanța Ucraina. „Putem continua să le instruim soldații, dar financiar, nu mai putem“
REACȚIE Grupul parlamentar PACE respinge varianta unui guvern Siegfried Mureșan: „Nu avem nevoie de guvernatori trimiși de Berlin și Bruxelles”
18:22
Grupul parlamentar PACE respinge varianta unui guvern Siegfried Mureșan: „Nu avem nevoie de guvernatori trimiși de Berlin și Bruxelles”
EXCLUSIV De ce noul premier nu poate rezolva criza politică și economică. Bușcu: Hai să-l găsim pe cel de-al cărui nume vom lega dezastrul
18:15
De ce noul premier nu poate rezolva criza politică și economică. Bușcu: Hai să-l găsim pe cel de-al cărui nume vom lega dezastrul
DIPLOMAȚIE Consulatul Germaniei din Sankt Petersburg, închis de Rusia. Care sunt motivele care au dus la această decizie
18:14
Consulatul Germaniei din Sankt Petersburg, închis de Rusia. Care sunt motivele care au dus la această decizie
FLASH NEWS Erdogan ar putea candida pentru un „ultim” mandat în 2028. Pe ce dată ar putea avea loc alegerile
17:59
Erdogan ar putea candida pentru un „ultim” mandat în 2028. Pe ce dată ar putea avea loc alegerile
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 18 septembrie, de la ora 14.00. Invitat: Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex
17:59
‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 18 septembrie, de la ora 14.00. Invitat: Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex

Cele mai noi

Trimite acest link pe