Suedia revine sub conducerea unui guvern de centru-stânga, după ce numărarea voturilor s-a încheiat joi, la patru zile de la cel mai strâns scrutin parlamentar din istoria modernă a țării. Rezultatele finale oficiale îi asigură liderului social-democrat Magdalena Andersson o majoritate fragilă în Parlament (Riksdag), forțând plecarea de la putere a coaliției de dreapta și demisia imediată a premierului Ulf Kristersson.

Social-Democrații au obținut, așa cum era de așteptat, cel mai mare număr de locuri în parlamentul suedez, format din 349 de membri, dar Magdalena Andersson are nevoie de sprijinul celorlalte trei partide din blocul de stânga pentru a obține majoritatea.

Este posibil ca acest lucru să nu fie ușor, întrucât doi dintre acești potențiali aliați se află în conflict: Partidul de Stânga a stabilit ca și condiție participarea unor miniștri ai săi în guvern — iar Partidul de Centru, de orientare liberală, afirmă că nu poate accepta acest lucru.

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Potrivit analiștilor Politico, este probabil ca negocierile să dureze câteva săptămâni. Cel mai devreme, un nou prim-ministru al Suediei ar putea depune jurământul pe 29 septembrie.

Rezultatul marchează sfârșitul speranțelor conservatorului Ulf Kristersson de a-și păstra funcția de prim-ministru.

Kristersson și-a prezentat demisia din funcția de prim-ministru președintelui parlamentului la scurt timp după numărarea ultimelor voturi. Se preconizează că va îndeplini un rol interimar până la formarea unui nou guvern.

O opțiune discutată uneori de comentatorii din Suedia este ca principalele partide de centru-stânga și centru-dreapta — Social-democrații lui Andersson și Moderații lui Kristersson — să se unească pentru a forma o mare coaliție, eliminând astfel necesitatea sprijinului din partea oricăreia dintre extremele spectrului politic.

Însă chiar dacă ar fi de acord să colaboreze, aceste două partide ar avea totuși nevoie de sprijinul unui al treilea partid pentru a obține majoritatea, iar colaborarea dintre cele două tabere rivale este considerată extrem de improbabilă de către analiștii politici.

Conform rezultatelor finale ale numărării preliminare a voturilor, publicate de Autoritatea Electorală Suedeză, blocul de stânga condus de Andersson obține 176 de mandate, față de cele 173 ale lui Kristersson.

Rezultatul final marchează încheierea unei campanii electorale dezastruoase pentru Democrații Suedezi, aliații de extremă dreapta ai lui Kristersonn, care sperau să ajungă la putere în calitate de miniștri pentru prima dată, dar au pierdut, în schimb, voturi, locuri în parlament și influență.

O „Merkel suedeză”

La cei 59 de ani, Magdalena Andersson este prezentată uneori ca o „Merkel suedeză” datorită atitudinii sale pragmatice și directe. Ea a mai condus guvernul Suediei între 30 noiembrie 2021 și 18 octombrie 2022, fiind prima femeie prim-ministru din istoria acestei țări. A părăsit funcția în octombrie 2022, în urma alegerilor parlamentare din acel an, când blocul de dreapta a reușit să formeze o majoritate strânsă, cedându-i locul lui Ulf Kristersson.

Magdalena Andersson s-a născut în orașul Uppsala din Suedia și are o pregătire academică de prestigiu în domeniul economiei, urmată de o carieră lungă în administrația publică centrală.

Ea a ocupat și funcția de ministru al Finanțelor între 2014 – 2021. A fost cea mai importantă funcție a sa înainte de a prelua conducerea guvernului. A deținut acest portofoliu timp de 7 ani în cabinetele conduse de Ștefan Löfven, fiind apreciată pentru politicile sale de disciplină fiscală.