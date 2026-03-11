Prima pagină » Știri externe » Dronele iraniene ar putea ataca Coasta de Vest a SUA, avertizează FBI

Dronele iraniene ar putea ataca Coasta de Vest a SUA, avertizează FBI

11 mart. 2026, 21:58, Știri externe
FBI a avertizat departamentele de poliție din California că Iranul are capabilități militare pentru a lovi Coasta de Vest a SUA cu drone de atac.

„Recent,  am obținut această informație din prima parte a lunii februarie 2026, Iranul aspirând să conducă un atac surpriză folosind drone lansate dintr-un vas neidentificat asupra coastei SUA, inclusiv asupra unor ținte din California, în cazul în care SUA vor ataca Iranul”, s-a arătat în mesajul de alertă distribuit de la finalul lunii februarie.

„Nu avem încă informații suplimentare despre momentul de lansare, metoda, țintele sau autorii unor presupuse atacuri”, se arată în comunicatul FBI, potrivit ABC News.

Donald Trump a declarat anterior că dacă nu ordona atacarea Iranului pe 28 februarie, Iranul ar fi atacat bazele SUA peste o săptămână.

„Pentru ei este un război, pentru noi, s-a dovedit a fi mai ușor decât credeam. Este o excursie care ne ține pe noi departe de război.  Le-am lovit la greu conducerea de două ori. Acum au alt grup care vine la conducere – vom vedea ce se întâmplă. Au început să vorbească despre mine, așa că le-am lovit 28 de vase în acest moment. Prețul la petrol scade, este doar un efect al războiului. Se întâmplă.

