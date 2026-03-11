Noile reguli fiscale privind deținerea și tranzacționarea autovehiculelor. Ce se schimbă în 2026

Regulile fiscale privind deținerea și tranzacționarea autovehiculelor au fost modificate recent, după adoptarea unei ordonanțe care introduce mai multe măsuri de reformă. Printre noutățile importante se află și schimbarea modului în care este calculat și plătit impozitul pentru mașinile cumpărate și vândute în același an calendaristic, publică Playtech.

Modificările au fost introduse prin OUG 7/2026, act normativ care a intrat deja în vigoare și care aduce ajustări în mai multe domenii, inclusiv în Codul fiscal. Una dintre cele mai relevante prevederi pentru proprietarii de autovehicule se referă la situația în care o mașină este achiziționată, înmatriculată și ulterior vândută în același an.

Cine plătește impozitul

Până acum, regula generală stabilită de Codul fiscal era că impozitul auto se datorează pentru întreg anul de către persoana care deține vehiculul la începutul anului respectiv. Practic, dacă o mașină se afla în proprietatea cuiva la data de 1 ianuarie, acel proprietar trebuia să achite impozitul pentru tot anul, chiar dacă decidea ulterior să o vândă.

Noua reglementare introduce însă o excepție importantă. Autoritățile au stabilit că „un mijloc de transport achiziționat, înmatriculat și vândut în același an calendaristic generează stabilirea unui impozit pentru anul respectiv”. Astfel, și persoanele care cumpără și revând un vehicul în decursul aceluiași an vor avea obligația de a plăti impozitul aferent acelui bun.

O altă diferență importantă ține de modul în care se achită această taxă. Pentru mașinile deținute pe parcursul întregului an, impozitul auto se plătește, în mod obișnuit, în două tranșe, la termenele stabilite de autoritățile locale. În schimb, pentru vehiculele cumpărate și vândute în același an, impozitul va avea un singur termen de plată.