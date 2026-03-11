Prima pagină » Actualitate » Noile reguli fiscale privind deținerea și tranzacționarea autovehiculelor. Ce se schimbă în 2026

Noile reguli fiscale privind deținerea și tranzacționarea autovehiculelor. Ce se schimbă în 2026

11 mart. 2026, 21:53, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Regulile fiscale privind deținerea și tranzacționarea autovehiculelor au fost modificate recent, după adoptarea unei ordonanțe care introduce mai multe măsuri de reformă. Printre noutățile importante se află și schimbarea modului în care este calculat și plătit impozitul pentru mașinile cumpărate și vândute în același an calendaristic, publică Playtech.

Modificările au fost introduse prin OUG 7/2026, act normativ care a intrat deja în vigoare și care aduce ajustări în mai multe domenii, inclusiv în Codul fiscal. Una dintre cele mai relevante prevederi pentru proprietarii de autovehicule se referă la situația în care o mașină este achiziționată, înmatriculată și ulterior vândută în același an.

Cine plătește impozitul

Până acum, regula generală stabilită de Codul fiscal era că impozitul auto se datorează pentru întreg anul de către persoana care deține vehiculul la începutul anului respectiv. Practic, dacă o mașină se afla în proprietatea cuiva la data de 1 ianuarie, acel proprietar trebuia să achite impozitul pentru tot anul, chiar dacă decidea ulterior să o vândă.

Noua reglementare introduce însă o excepție importantă. Autoritățile au stabilit că „un mijloc de transport achiziționat, înmatriculat și vândut în același an calendaristic generează stabilirea unui impozit pentru anul respectiv”. Astfel, și persoanele care cumpără și revând un vehicul în decursul aceluiași an vor avea obligația de a plăti impozitul aferent acelui bun.

O altă diferență importantă ține de modul în care se achită această taxă. Pentru mașinile deținute pe parcursul întregului an, impozitul auto se plătește, în mod obișnuit, în două tranșe, la termenele stabilite de autoritățile locale. În schimb, pentru vehiculele cumpărate și vândute în același an, impozitul va avea un singur termen de plată.

Colectarea taxelor locale

Potrivit noilor prevederi, acest termen este chiar momentul în care are loc înstrăinarea mașinii. Cu alte cuvinte, atunci când proprietarul decide să vândă autovehiculul, el va trebui să se asigure că impozitul datorat pentru acel an este achitat.

Ordonanța introduce și alte reguli menite să asigure colectarea mai eficientă a taxelor locale. De exemplu, în cazul radierii unui autovehicul din circulație, proprietarul va trebui să demonstreze că și-a achitat toate obligațiile financiare către bugetul local înainte ca procedura să fie finalizată.

Tot în aceeași perioadă au fost aduse modificări și în legislația rutieră privind suspendarea permisului de conducere. Astfel, șoferii care doresc reducerea perioadei de suspendare a permisului nu vor mai putea face acest lucru doar prin susținerea testului teoretic. Cei care dețin permisul de cel puțin un an vor trebui să prezinte și dovada că au achitat toate amenzile rutiere restante, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului.

Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor

Mai mult, autoritățile pregătesc și o măsură suplimentară care ar urma să intre în vigoare din toamnă. Potrivit acesteia, șoferii care nu își achită amenzile de circulație riscă suspendarea permisului de conducere.

O altă prevedere importantă introdusă prin OUG 7/2026 se referă la tranzacțiile cu bunuri precum mașinile sau imobilele. Actul normativ stabilește că un contract de vânzare poate fi considerat nul dacă cumpărătorul nu demonstrează că nu are datorii la bugetul local.

Toate aceste modificări completează măsurile introduse anterior prin Legea 239/2025. Scopul principal al acestor schimbări este creșterea veniturilor autorităților locale, astfel încât primăriile să depindă mai puțin de fondurile transferate de la bugetul de stat.

Pentru proprietarii de autovehicule, noile reguli înseamnă mai multă atenție la obligațiile fiscale, mai ales în cazul tranzacțiilor realizate în decursul aceluiași an. În practică, orice vânzare sau cumpărare de mașină va trebui corelată cu plata impozitului și cu verificarea situației fiscale a proprietarilor implicați.

