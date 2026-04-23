Un fost pompier din Iași, Cristinel Potop, a comandat două porții de sex oral la pețul de 100 de lei, dar pe ultima n-a mai putut s-o consume. A cerut retunarea banilor care, de mii de ani, se achită înaintea serviciilor. Potop nu s-a mulțumit să recupereze doar suta sa de lei, a tâlhărit fata și de banii dintr-o livrare anterioară. Păgubita a reclamat infracțiunea la Secția 2 de Poliție (Gară)!

Clientul Potop, mare amator, a fost total nemulțumit de serviciie unei angajate în domeniul serviciilor indispensabile, sex în acest caz. Una din comenzi a fost două reprize de sex oral. Prețul pieței, 100 de lei.

Potop de acuzații

Potop a fost condamnat pentru că a jefuit două prostituate pe care le chemase la domiciliul său. În trecut, fusese aproape să-și piardă postul după ce a hărțuit o studentă pe care o primise în chirie. Pe numele său s-a strâns în timp un teanc de reclamații pentru diverse infracțiuni, rămase fără efect, Ziarul de Iași

Domnișoara C.H. lucra în domeniul serviciilor indispensabile. Livra sex contra cost. Domiciliu, depalsare sau oriunde solicita clientul. Dar, pe 2 decembrie 2020, la serviciile ei a apelat și Cristinel Potop, la acea dată angajat al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență.

O prestare la jumătate

Fata a venit cu un taxi la domiciliul lui Potop. Acesta a așteptat-o în fața blocului și au urcat împreună. Au băut ceva, iar pompierul i-a dat 100 de lei pentru serviciile ce urmau a-i fi prestate.

După un raport sexual oral, între cei doi au apărut neînțelegeri. Fata i-a spus lui Potop că va pleca acasă. Enervat, bărbatul i-a cerut banii înapoi. Amenințată cu acte de violență, fata a cedat, a scos bancnota de 100 de lei și i-a dat-o. Când Potop a observat însă că fata mai avea bani în portofel, i-a cerut și pe aceștia.

De această dată, fata a refuzat și a fugit. S-a dus direct la Secția 2 de Poliție (Gară), aflată în apropiere, pentru a reclama cele întâmplate.

Fata s-a plictisit

C.H. a fost audiată de trei ori, de către organele de cercetare penală și de procuror, dar între prima și ultima audiere au trecut aproape trei ani. În iulie 2023, Potop a luat legătura cu C.H., încercând să o determine să-și retragă plângerea.

Fata nu a acceptat, iar ancheta a mers mai departe.

Potop nu se lasă. 250 de lei pentru „două numere”

Pe 28 iunie 2023, pompierul a apelat din nou la serviciile unei fete. De această dată, la cele ale Paulei D., oferindu-i fetei 250 de lei pentru „două numere”.

A așteptat-o la intrarea în bloc și a condus-o în apartament. După câteva minute de discuții amicale, i-a dat banii și au mers în dormitor, unde au întreținut un raport sexual oral.

Urma ca după un sfert de oră să mai facă sex o dată, doar că bărbatul nu a reușit. Fata s-a plictisit să aștepte și a dat să plece.

Potop a insistat să mai stea o vreme, dar fata a refuzat. A izbucnit o ceartă, în timpul căreia bărbatul și-a cerut banii înapoi. Paula D. a refuzat.

Pompierul poate să se aleagă cu „p…a-n brațe după ani de muncă”

Atunci, Potop a lovit-o cu pumnul și și-a luat banii din geanta fetei. Apoi a împins-o pe tânără pe scara blocului, aruncându-i după ea hainele și obiectele personale.

Un timp, Paula D. a rămas în fața ușii, țipând și cerându-și banii. În cele din urmă, a plecat și ea spre Secția 2 Poliție, pentru a-l reclama.

Potop era cercetat acum pentru două fapte de tâlhărie. Risca nu doar o condamnare la închisoare, ci și, implicit, pierderea locului de muncă.

În iulie, a fost audiat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal. La ieșire, a luat legătura telefonic cu o cunoștință.

„Intru nasol tare. Pot să pierd și serviciul și să pierd tot. Pot chiar și să pierd serviciul, pot chiar să mă aleg cu p…a-n brațe după atâția ani de muncă”. preia Ziarul de Iași.

Situația este în dinamică.

