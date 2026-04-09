Cea mai veche prostituată din Iași, eroina unei investigații CNN care a provocat un adevărat scandal internațional. Câte amenzi a primit în 12 ani

Municipiul Iași, prin intemediul primarului Mihai Chirica, a depus la instanță, în 2025, o cerere de transformare în ore de muncă în folosul comunității a 1.677 de amenzi aplicate de Poliția Locală unei prostituate, Monicăi G. (44 de ani), între anii 2011 și 2023. Valoarea totală a acestora este de aproximativ 1 milion de lei.

În acțiune, reclamanta a precizat că, după căutările Fiscului, femeia nu are venituri oficiale și nici bunuri, fiind declarată insolvabilă, scrie ziaruldeiasi.ro.

Magistratul care a judecat dosarul, confruntat cu valul imens de amenzi, a decis că „pentru o mai bună înfăptuire a justiției” să le disjungă în 168 de dosare care să cuprindă fiecare circa 10 sancțiuni.

Femeia acuzată s-a mai aflat în centrul unui astfel de demers. În 2010, pe numele ei a fost intentat un demers similar pentru amenzi neachitate de circa 600.000 de lei.

În 2008, Monica G. a ajuns chiar și eroina unei controversate investigații CNN care a fost preluată, apoi, în ziare din toată lumea.

Autoritățile din Iași cer transformarea amenzilor în muncă în folosul comunității

Anul trecut, Municipiul Iași, prin vocea edilului orașului, a cerut unui complet de la Judecătorie transformarea celor 1.677 de amenzi aplicate de Poliția Locală Monicăi G., în intervalul de 12 ani, în ore de muncă în folosul comunității.

Valoarea totală a acestora era de 952.465 lei, motivația sancțiunilor fiind practicarea prostituției, faptă sancționată prin Legea nr. 61/1991, poliția locală aplicând amenzi, de obicei, între 500 și 1.500 lei pentru practicarea acesteia în locuri publice.

Astfel,la finalul lui februarie 2026, judecătorul a decis să formeze 168 de dosare care să cuprindă fiecare circa 10 amenzi, motivația fiind ”o mai bună înfăptuire a justiției.”

În primul dintre acestea, la finalul lui martie, s-a dat deja o decizie: sancțiuni de 5.200 lei au fost transformate în 102 ore de muncă în folosul comunității. În motivare, s-a ținut cont de faptul că, din verificări la Fisc, a reieșit că femeia nu figurează cu venituri și că nu deține bunuri imobile care să fie poprite/valorificate în vederea încasării sumelor. Restul proceselor se află pe rolul Judecătoriei.

Conform unor articole din trecut, în 2010, Monica G. era pârâtă în dosare similare aflate pe rolul instanțelor ieșene, valoarea debitului pretins la bugetul local fiind de circa 600.000 de lei.

Monica G, vedetă CNN și The Guardian

Monica G. este una dintre cele mai vechi prostituate din Iași, primele informații despre ea apărând în presa locală încă din 2002, pe când avea doar 20 de ani.

Monitorul de Iași, actualul Ziarul de Iași, scria că în acel an, în urma unei razii, fusese ridicată de polițiști de pe Bulevardul Nicolae Iorga, împreună cu alte două femei.

Mass-media a mai scris că Monica a fost condamnată penal pentru prostituție în 2001 și 2012, ulterior această infracțiune fiind dezincriminată în Codul Penal.

Însă, cel mai cunoscut moment în care a fost implicată s-a petrecut în 2008, atunci când numele ei a apărut într-o investigație realizată de Chris Rogers, un jurnalist de investigații britanic, premiat pentru materialele sale.

Investigația acestuia a fost prezentată de televiziunea americană CNN, jurnalistul susținând că s-a dus în zona Gării din Iași și a cumpărat-o pe Monica pentru a face prostituție în Anglia după ce aceasta și „peștele” său au afirmat că femeia era minoră.

Ulterior, Poliția din Iași s-a sesizat și a intervievat-o pe Monica, aceasta declarând că, de fapt, avea 25 de ani și că a fost răpită.

Această afirmație a fost preluată de ziare faimoase, care au pus sub semnul întrebării profesionalismul lui Rogers. Monica a afirmat, atunci, că intenționa să îl dea în judecată pe jurnalist.

