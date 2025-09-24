Un bărbat a cărui identitate n-a fost făcută publică a fost arestat în legătură cu atacul cibernetic care a provocat zile întregi de perturbări pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow. National Crime Agency (NCA) a declarat că un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat în West Sussex „ca parte a unei investigații privind un incident cibernetic care a afectat Collins Aerospace, relatează BBC.

Sute de zboruri au fost întârziate după ce software-ul de înregistrare a bagajelor și de check-in utilizat de mai multe companii aeriene s-a defectat, aeroporturile afectate îmbarcând pasagerii folosind hârtie și pix. NCA a declarat că investigația sa se află în faza incipientă și este încă în desfășurare, publică BBC.

A fost haos pe mai multe aeroporturi din Europa în urmă cu trei zile. Mai multe hub-uri aeriene majore s-au confruntat cu efectele unui atac cibernetic care a paralizat sistemele de check-in și îmbarcare. Din această cauză, pe mai multe aeroporturi importante din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, Bruxelles, și Berlin, au fost întârzieri și anulări de zboruri.

Au fost afectate și alte aeroporturi care aveau planificate zboruri spre și dinspre aceste destinații. În capitala Belgiei, de exemplu, atacul cibernetic a afectat 35.000 de pasageri, iar perturbările au continuat și duminică.

Aeroportul a cerut companiilor aeriene să anuleze jumătate din zborurile programate pentru a evita timpii lungi de așteptare și anulările de ultim moment, relatează publicația spaniolă 20minutos.

Ținta atacului cibernetic a fost Collins Aerospace, o companie americană care oferă servicii de check-in și îmbarcare companiilor aeriene de pe mai multe aeroporturi din întreaga lume, dar care sprijină și industria aerospațială și de apărare globală. Mai exact, atacul a vizat software-ul Muse, care permite diferitelor companii aeriene să utilizeze aceleași ghișee de check-in și porți de acces la un aeroport.