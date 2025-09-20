Este haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Concret, mai multe hub-uri aeriene majore se confruntă cu efectele unui atac cibernetic care a paralizat sistemele de check-in și îmbarcare. Din această cauză, pe mai multe aeroporturi importante din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, Bruxelles și Berlin, sunt întârzieri și anulări de zboruri.

Care este situația pe Aeroportul Otopeni

Mai multe zboruri care urmează să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă sunt și ele afectate de întârzieri, potrivit informațiilor afișate pe tabela aeroportului. Printre acestea se numără zboruri TAROM dinspre Antalya, zboruri operate de Lufthansa, Ethiopian Airlines și United dinspre Frankfurt, precum și o cursă de la Barcelona. Pentru moment, întârzierile sunt de aproximativ 30 de minute.

Autoritățile avertizează că problemele ar putea continua și în zilele următoare, în condițiile în care operațiunile sunt posibile doar manual. Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles se confruntă sâmbătă cu urmările unui atac informatic şi avertizează că unele curse aeriene vor suferi întârzieri sau vor fi anulate, potrivit informațiilor dpa, citate de stiripesurse.ro.

Sursa citată a mai precizat că furnizorul de servicii de check-in şi îmbarcare a fost atacat de hackeri vineri seara şi se aşteaptă perturbări masive ale orarului zborurilor.

Posibile întârzieri și pe aeroportul Heathrow de l âng ă Londra

Reamintim că vineri a fost atacat şi sistemul de procesare a pasagerilor de la aeroportul Berlin-Brandenburg, care a fost nevoit să întrerupă conexiunea la sisteme.

O notă a aeroportului Heathrow de lângă Londra precizează că şi acolo sunt posibile întârzieri din cauza unei „probleme tehnice” ale furnizorului de servicii pentru check-in şi îmbarcare pentru mai multe companii aeriene, potrivit informațiilor Agerpres.

Momentan, nu se cunosc alte informații cu privire la alte aeroporturi europene, iar cele din Frankfurt şi Hamburg au comunicat că nu au avut probleme, activitatea decurgând normal.

