Povestea japonezului care a trăit în sărăcie toată viața, ca să economisească bani. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 de dolari în cont, regretă tot

30 sept. 2025, 12:32, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un japonez ajuns la vârsta de 67 de ani a trăit toată viața în sărăcie, în ideea de a economisi bani. El nu a folosit niciodată aerul condiționat, îndurând căldura verii, nu a mers la restaurant, ci doar pe jos sau cu bicicleta, reușind să pună deoparte 440.000 de dolari.

Dar acum, după ce soția sa a murit, bărbatul susține că regretă stilul de viață pe care l-a avut.

Cunoscut sub pseudonimul Suzuki, bărbatul a devenit viral pe rețelele sociale japoneze, după ce povestea sa a fost relatată de o publicație cu profil economic din Japonia, citată de South China Morning Post.

Suzuki s-a născut într-o familie săracă și a început să știge bani încă din perioada gimnaziului, lucrând cu jumătate de normă în restaurante. Mai târziu, el a obținut un loc de muncă cu normă întreagă, a închiriat un apartament ieftin, situat la mare distanță de locul în care lucra.

Suzuki își gătea zilnic și lua în fiecare zi la serviciu câte o caserolă cu mâncare, care conținea de obicei germeni de fasole și pui.

A dus o viață foarte chibzuită mulți ani. Ca săși reducă costurile la energie electrică, el nu folosea aerul condiționat, în vreme ce costurile cu transportul au fost reduse la minim, deoarece a circulat doar pe jos sau cu Bicicleta. În plus, Suzuki nu a mâncat niciodată la un restaurant, cu toate că veniturile i-ar fi permis să poată face asta.

Mai târziu, când s-a căsătorit, soția sa, care i-a fost și colegă de muncă, i-a acceptat personalitatea și i-a fost alături. Însă când i s-a născut copilul, Suzuki a fost nevoit să mărească bugetul familiei și spune că nu a mai putut economisi atât de mult ca înainte.

Petrecerea timpului liber cu familia se limita doar la picnicuri în parcurile din apropiere. Dacă trebuiau să meargă în alt loc, Suzuki alegea mereu cea mai ieftină rută, a recunoscut acesta.

Nu și-a cumpărat niciodată o casă sau o mașină. Prin eforturile sale, Suzuki a acumulat 35 de milioane de yeni, adică circa 440.000 de dolari americani. La vârsta de 60 de ani, a retras o parte din fondul său de pensii pentru investiții, iar acum ar deține active în valoare de circa jumătate de million de dolari.

Acești bani reprezintă o garanție pentru situații de urgență și pentru viața mea de mai târziu”, gândea Suzuki la acea vreme.

Chiar și așa, la scurt timp după pensionare, soția sa a fost diagnisticată cu o boală gravă și a murit la vârsta de 66 de ani.

„Mi-aș fi dorit ca soția mea și cu mine fi profitat mai mult de viață, fi călătorit și luăm masa în oraș”, spune acum Suzuki. „Dar timpul nu poate fi întors. Care este sensul vieții dacă rămâi doar cu bani?”, a mai spus el.

Dar Suzuki nu este singurul din Japonia al cărui stil de viață este auster. Anul trecut, un alt bărbat, în vârstă de 45 de ani, a atras atențoa pentru că a trăit frugal mai bine de 20 de ani, reușind, până la urmă, să economisească 135 milioane de yeni, adică circa 910.000 de dolari. Mesele sale erau formate dintr-o prună acră, câteva legume sărate și un bol de orez. Uneori, cina era numai o băutură energizantă pe care o achiziționa folosind puncte de fidelitate de la magazine.

