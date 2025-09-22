Prima pagină » Știri externe » Orașul din Japonia care adoptă o nouă ordonanță. Limitarea utilizării smartphone-urilor la două ore pe zi

22 sept. 2025, 12:30, Știri externe
Conducerea unui oraș din centrul Japoniei a adoptat o ordonanță care recomandă tuturor locuitorilor săi să limiteze utilizarea smartphone-urilor, tabletelor, consolelor video și altor dispozitive digitale la două ore pe zi în afara orelor de muncă și a celor de școală, cu toate că nu au fost prevăzute sancțiuni.

Ordonanța adoptată în orașul Toyoake, situat în prefectura Aichi, vine pe fondul unor îngrijorări legate de impactul expunerii excesive la tehnologie și ar fi prima de genul acesta din Japonia. Ordonanța ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie.

Ordonanța care limitează accesul la device-uri la 2 ore pe zi

Chiar dacă recunoaște necesitatea smartphone-urilor, tabletelor şi a altor dispozitive digitale, ordonanța avertizează că utilizarea excesivă a serviciilor de streaming video ar putea avea efecte nocive, inclusiv privare de somn și reducerea interacțiunilor familiale.

Ordonanța prevede, copiii din școlile primare ar trebui să nu utilizeze smartphone-uri după ora 21:00, iar elevii din școlile gimnaziale și cei mai mari după ora 22:00, asta pentru că ”somnul suficient este esențial pentru dezvoltarea fizică şi mentală” a tuturor persoanelor sub 18 ani.
Ordonanța vine în sprijinul adulților cu copii să stabilească reguli în familie pentru a utiliza aceste dispozitive.

Primarul orașului Toyoake, Masafumi Kouki, a declarat pentru Kyodo News că municipalitatea a stabilit limitele de timp pentru utilizarea smartphone-urilor prevăzute în ordonanță pe baza recomandărilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind somnul sănătos, astfel că o perioadă medie de utilizare în zilele lucrătoare de două ore și concluzionând depășirea intervalului poate duce la privarea de somn.

