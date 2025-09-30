Coreea de Sud și JAPONIA fac front comun împotriva amenințărilor regionale/ Cele două state accelerează cooperarea în materie de securitate

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, se va întâlni, marți, cu prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, pentru a-și reitera angajamentul de a îmbunătăți relațiile dintre cele două state și a consolida cooperarea în domeniile securității și comerțului.

Lee a reluat discuțiile cu Japonia pe teme de securitate și comerț, continuând politica predecesorului său de apropiere de Japonia, în urma unei perioade de tensiuni dintre cele două state.

Ishiba, al cărui Partid Liberal Democrat urmează să își aleagă un nou lider pe 4 octombrie, va vizita Coreea de Sud timp de două zile și se va întâlni cu Lee Jae-Myung în orașul Busan, din sudul țării.

Ishiba ar putea continua să sprijine dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două state după demisia sa, a afirmat un consilier pentru securitate al lui Lee, într-o conferință de presă de luni.

Coreea de Sud și Japonia s-au orientat spre o colaborare în domeniul securității și cel al comerțului, în contextul amenințărilor regionale, reprezentate de Coreea de Nord și China. Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, și omologul său chinez, Xi Jinping, au ajuns la un acord pentru intensificarea cooperării.

Japonia și Coreea de Nord continuă negocierile cu SUA

De asemenea, Ishiba și Lee vor face un schimb de opinii cu privire la relațiile comerciale cu Statele Unite, pentru reducerea tarifelor impuse de președintele american, Donald Trump, potrivit ziarului The Straits Times.

Japonia a ajuns la un acord-cadru cu Trump, care a semnat un ordin executiv care oficializează acordul de reducere a taxelor vamale la produsele japoneze la 15%, inclusiv la industria automobilelor.

Totuși, tensiunile se mențin în relațiile comerciale dintre state, Trump punând accent pe investițiile Japoniei care trebuie să valoreze 550 de miliarde de dolari.

La rândul său, Lee Jae-Myung a ajuns la un acord cu președintele SUA, cu ocazia vizitei sale la Washington din august, dar discuțiile ulterioare pentru stabilirea tuturor prevederilor rămân blocate, din cauza problemei investițiilor. Lee Jae-Myung a avertizat că investițiile de 350 de miliarde de dolari în industriile americane ar putea produce o criză financiară internă.

