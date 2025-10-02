Prima pagină » Actualitate » Povestea livratorului care muncea 14 ore/zi, ca să strângă bani pentru TRATAMENTUL iubitei sale a impresionat o țară întreagă. S-a strâns toată suma!

02 oct. 2025, 20:16, Actualitate
Florin și iubita sa, Luana

Povestea lui Florin, livratorul de la Glovo care muncea și 14 ore pe zi pentru a strânge banii necesari tratamentului iubitei sale, Luana, a emoționat o țară întreagă. Și, astfel, s-a strâns rapid suma necesară, 140.000 de euro, iar tânăra poate pleca în SUA pentru îngrijri medicale.

Viața tinerei s-a schimbat dramatic, în urmă cu doi ani, atunci când a fost lovită de o mașină în timp ce traversa pe trecerea de pietoni. Ea a supraviețuit impactului, dar a fost diagnosticată cu durere complexă regională, o afecțiune care provoacă durere severă, umflături sau sensibilitate accentuată a pielii.

În cazul acestei probleme de sănătate, intervenția timpurie este esențială pentru ameliorarea simptomelor. Numai că în România nu prea există soluții în acest caz, iar un tratamentul în afara țării este costisitor.

Luana primise o șansă la vindecare în America, dar costurile tratamentului erai mult prea mari pentru a și-l permite. Și chiar dacă el a început să lucreze și 14 ore pe zi, tot nu au reușit să adune suma necesară, 140.000 de euro.

Până la urmă, cei doi au cerut ajutorul oamenilor, spunând că mai au nevoie de aproximativ 80.000 de euro. Povestea emoționantă a făcut înconjurul internetului, iar Luana și Florin au avut parte de o mare surpriză, reușind să adune întreaga sumă necesară pentru tratamentul din America. Cu lacrimi în ochi, tânărul a ținut să le mulțumească tuturor celor care au contribuit la îndeplinirea visului salvator, scrie Cancan.

Florin și iubita sa, Luana / FOTO: Facebook

„Încă nu realizăm unde ne aflăm, în punctul în care am ajuns. Nu avem cuvinte suficiente să ne exprimăm recunoștința. Am sperat dintotdeauna. Dacă nu speram, nu continuam lupta. Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. A fost o minune să se întâmple într-un timp atât de scurt. Nu am cuvinte să îmi exprim bucuria. Visul meu este ca ea să fie sănătoasă. Eu voi fi foarte recunoscător să o văd întorcându-se din America sănătoasă. Au fost zile în care am fost foarte obosit, dar nu a contat oboseala mea atât de mult în comparație cu cât de mare a fost suferința ei. Am mers înainte și m-am gândit întotdeauna la faptul că ea va fi bine și că trebuie să mergem înainte”, a spus Florin.

La rândul său, Luana a transmis un mesaj emoționant pentru oamenii care au ajutat-o să facă pași spre vindecare. Tinerei nu i-a venit să creadă atunci când s-a uitat în cont și a observat câți bani s-au adunat.

„Sunt foarte fericită. Mă bucur foarte mult. Când m-am uitat în cont și am văzut suma, am zis: «Oare o fi adevărat, oare plec?». Nici acum nu conștientizez că s-a ajuns la suma necesară. Mulțumim tuturor pentru tot sprijinul și pentru tot ce ne-au oferit”, a spus  ea.

FOTO principal: Instagram/Graurii

