Lecția de viață impresionantă a unui livrator care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru TRATAMENTUL iubitei sale. Ce a pățit tânăra

Mulți oameni muncesc pentru o casă, o mașină sau o vacanță, dar unul dintre livratorii Glovo din România are o altă poveste, emoționantă și chiar dramatică. El muncește și 14 ore pe zi, pentru a strânge banii necesari tratamentului iubitei sale.

În urmă cu doi ani, aceasta a suferit un accident auto groaznic, care i-a schimbat complet viața. Ea a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni. A supraviețuit, dar a fost diagnosticată cu durere complexă regională, o afecțiune care provoacă durere severă, umflături sau sensibilitate accentuată a pielii.

În cazul acestei probleme de sănătate, intervenția timpurie este esențială pentru a ameliora simptomele, dar în țara noastră nu prea există soluții, iar tratamentul în afara țării este costisitor.

Potrivit Cancan, Luana a asociat durerea pe care o simte cu cea pe care un om ar putea să o aibă dacă ar avea 30-40 de măsele infectate în același timp. Simptomele sunt prezente tot timpul, iar pentru ameliorarea acestora, tânăra ia anumite pastile și face kinetoterapie.

Totuși, acestea sunt doar soluții temporare și costisitoare. Insăși povestea ei de viață e una tristă. Luana a mărturisit că a fost abandonată la naștere. La 6 luni, a fost adoptată, dar părinții care au crescut-o au decedat. Astfel, acum, singurul sprijin pe care îl mare are este iubitul său.

Iar el, pentru a o ajuta, muncește ca livrator până la 14 ore pe zi. Printre lacrimi, el povetește că cel mai mare vis al său este ca iubita sa să fie sănătoasă și să poată duce o viață normală.

„Muncesc destul de mult, între 12 și 14 ore. Am muncit și mai mult uneori. Trebuie, sunt obligat să muncesc atât de mult, nu am de ales. Iubita mea a avut un accident în urmă cu 2 ani, pe trecera de pietoni și este nevoie de o sumă foarte mare pentru a acoperi tratamentul și pentru a ajunge în afara țării ca să facă un set de tratamente pentru a-și reveni. Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă, altă soluție. Spun că va veni o zi în care lucrurile vor reveni la normal și mă voi odihni în timp.”, a mărturisit iubitul Luanei pentru Instagram/Graurii.

„Are dureri foarte mari, stă acasă și face tratamentele”

Luana a primit o șansă la vindecare, dar nu în România, ci în America, însă – din nefericire – costurile tratamentului sunt mult prea mari, chiar și pentru o persoană care muncește mai mult de 12 ore pe zi. Cei doi tineri mai au nevoie de aproximativ 80.000 de euro, motiv pentru care au decis să ceară ajutorul oamenilor.