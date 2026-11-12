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Presa maghiară ironizează din nou România: „Vecinului nostru i s-a tot arătat cât de bine îi merge căruța, însă asta s-a schimbat”

Presa maghiară ironizează din nou România: „Vecinului nostru i s-a tot arătat cât de bine îi merge căruța, însă asta s-a schimbat”
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Presa maghiară scrie că inflația din România a accelerat a doua lună la rând, la 6,94% în octombrie, și că „țara-model” din regiune trece printr-o perioadă grea, transmite agenția de presă Mediafax. 

Inflația din România a urcat în octombrie la 6,94%, a doua lună la rând de accelerare, iar presa maghiară se întreabă dacă „țara-model” din regiune a pornit la vale. Cel mai mult s-au scumpit motorina, chiriile și benzina.

„Bezzegország”, adică țara dată de regulă ca exemplu, este cuvântul ales de publicația maghiară economx.hu pentru România, în articolul despre noile date ale Institutului Național de Statistică. Potrivit publicației, prețurile de consum au crescut în octombrie cu 6,94% față de anul trecut. Accelerarea vine după ce, în iunie–august, scumpirile încetiniseră. Vârful anului a fost în mai, cu 10,85%.

Ce s-a scumpit cel mai mult

Alimentele au fost cu 3,07% mai scumpe decât acum un an, mărfurile nealimentare cu 7,66%, iar serviciile cu 11,23%. Cele mai mari creșteri au fost la motorină (43,45%), chirii (38,46%), benzină (32,91%), transportul aerian (14,44%) și apă, canalizare și salubritate (13,69%).

Față de septembrie, prețurile au urcat cu 0,82%. În primele zece luni ale anului, creșterea a fost de 6,27%.

„Asta s-a schimbat”

Publicația maghiară amintește că, o vreme, România a fost dată exemplu pentru cât de bine îi merge. „Vecinului nostru i s-a tot arătat cât de bine îi merge căruța, însă asta s-a schimbat”, scrie economx.hu. Ca argument, publicația citează datele recente despre comerțul cu amănuntul, care a scăzut în septembrie atât față de anul trecut, cât și față de luna anterioară.

Publicația menționează și evaluarea agenției S&P de la începutul lui octombrie. Agenția a păstrat atunci ratingul României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, și a evitat astfel retrogradarea la „junk”.

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