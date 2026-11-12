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A început construcția celui mai nou pasaj subteran din București, în valoare de 60 de milioane de euro. Când se va finaliza Pasajul Olteniței

Nicolae Oprea
A început construcția celui mai nou pasaj subteran din București, în valoare de 60 de milioane de euro. Când se va finaliza Pasajul Olteniței
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Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat joi, începerea lucrărilor la un nou pasaj rutier, de data asta unul subteran, ce va fi construit la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu. Pasajul Olteniței este cel de-al treilea pasaj realizat de administrația Sectorului 4 pe inelul median de circulație al Bucureștiului, după Pasajul Europa Unită, dat în folosință în anul 2023, și Pasajul Apărătorii Patriei, ale cărui lucrări sunt aproape de finalizare.

„Noua investiție va contribui la fluidizarea circulației într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din sudul Capitalei, prin separarea traficului rutier de tranzit de circulația de la suprafață și prin asigurarea continuității deplasării pe inelul median al Bucureștiului”, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Sectorului 4.

Primarul Sectorului 4 a explicat că noul pasaj reprezintă continuarea unei strategii de dezvoltare a infrastructurii rutiere din sudul Capitalei, începută în urmă cu aproape un deceniu.

„De aproape zece ani, am urmărit cu consecvență un obiectiv: dezvoltarea infrastructurii din sudul Capitalei, în beneficiul tuturor bucureștenilor. Am modernizat și am lărgit artere importante de circulație. Am construit Pasajul Europa Unită, deschis traficului în 2023. Am continuat cu Pasajul Apărătorii Patriei, care se apropie de finalizare. Iar acum începem al treilea pasaj, care va contribui la continuitatea circulației pe această parte a inelului median. Nu vorbim despre trei investiții izolate, ci despre trei etape ale aceluiași proiect de dezvoltare urbană. Un proiect care urmărește să ofere alternative reale de deplasare, să reducă aglomerația din marile intersecții și să facă legătura dintre diferitele zone ale Bucureștiului mai rapidă și mai sigură. Pentru noi, infrastructura rutieră nu este un scop în sine. Este o condiție esențială pentru dezvoltarea economică a orașului și pentru calitatea vieții oamenilor”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Durata lucrărilor la Pasajul Olteniței este de 18 luni

Prețul estimat al pasajului este de 60 de milioane de euro. Termenul de finalizare anunțat de primarul Băluță este de 18 luni.

Din punct de vedere tehnic, noul pasaj va avea:

  • lungimea acoperită de 442 de metri și o lățime de aproximativ 20 de metri;
  • circulația se va desfășura pe câte două benzi pe fiecare sens;
  • fiecare bandă va vaea o lățime de 3,50 metri;
  • înălțimea liberă pentru circulația autovehiculelor va fi cuprinsă între 5,20 și 5,50 metri;
  • accesul se va realiza prin două rampe, fiecare cu o lungime de 140 de metri, la care se adaugă zonele de racordare de 46 de metri.

„Pasajul va fi construit prin metoda TOP–DOWN, care permite executarea lucrărilor de sus în jos, în etape succesive, cu limitarea impactului asupra circulației de la suprafață. Structura va include pereți mulați din beton armat, o placă superioară și un radier, elemente proiectate pentru a asigura stabilitatea construcției și rezistența acesteia la presiunile exercitate de teren și de apele subterane”, se arată în comunicatul primăriei.

La suprafață vor fi amenajate trotuare noi, cu lățimi cuprinse între 2,50 și 3 metri

Potrivit sursei citate, noua construcție va fi dotată cu sisteme moderne de iluminat LED, ventilație mecanică, supraveghere video, monitorizare și evacuare a apelor pluviale. La suprafață vor fi amenajate trotuare noi, cu lățimi cuprinse între 2,50 și 3 metri, iar proiectul prevede și posibilitatea realizării unor piste pentru biciclete și a unor zone verzi, în funcție de disponibilitatea terenurilor necesare.

Având în vedere amplasamentul și complexitatea lucrărilor, construirea pasajului va presupune instituirea unor restricții temporare de circulație, organizate în două etape.

În prima etapă, restricțiile vor afecta prima bandă de circulație și zona de parcare de pe strada Sergent Ion Iriceanu, pe sensul dinspre Sectorul 4 către Sectorul 3. Totodată, vor fi afectate trotuarul și prima bandă de circulație de pe Șoseaua Vitan-Bârzești, în dreptul unității militare, precum și scuarul central de pe strada Sergent Ion Iriceanu.

După două săptămâni, restricțiile vor fi extinse pe Șoseaua Vitan-Bârzești, unde vor viza primele două benzi de circulație și trotuarul, pe sensul dinspre Sectorul 3 către Sectorul 4.

„Alături de Pasajul Europa Unită și de Pasajul Apărătorii Patriei, noua investiție va contribui la crearea unui traseu rutier mai fluent pe inelul median, la reducerea conflictelor de trafic și la îmbunătățirea mobilității urbane”, se mai arată în comunicatul PS4.

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