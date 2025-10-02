Președintele României, Nicușor Dan, HUIDUIT de simpatizanții lui Călin Georgescu prin Copenhaga

APĂRARE Nu avem operatori de drone, dar ministrul Apărării a găsit arma perfectă contra dronelor rusești. „Să ai ochi, privire dincolo de linia orizontului”
15:06
Președintele României, Nicușor Dan, aflat la Copenhaga pentru reuniunea informală a Consiliului European și Summitul Comunității Politice Europene, a fost surprins într-un moment tensionat pe scările rulante.
Un grup de simpatizanți ai fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a început să îl huiduie pe șeful statului, scandând mesaje critice la adresa sa.
„Ho, slugă sorșistă! Ne-ai făcut de râs!”
Scenele au fost surprinse într-un videoclip care a stârnit rapid reacții pe rețelele sociale.
Surse foto: Profimedia
AUTORUL RECOMANDĂ: