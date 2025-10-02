Președintele României, Nicușor Dan, HUIDUIT de simpatizanții lui Călin Georgescu prin Copenhaga

Președintele României, Nicușor Dan, aflat la Copenhaga pentru reuniunea informală a Consiliului European și Summitul Comunității Politice Europene, a fost surprins într-un moment tensionat pe scările rulante.

Un grup de simpatizanți ai fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a început să îl huiduie pe șeful statului, scandând mesaje critice la adresa sa.

„Ho, slugă sorșistă! Ne-ai făcut de râs!”

Scenele au fost surprinse într-un videoclip care a stârnit rapid reacții pe rețelele sociale.

Surse foto: Profimedia

