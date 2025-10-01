România a ajuns să plătească pe anumite intervale orare cel mai scump curent din Europa, iar situația actuală a sistemului energetic creează riscuri reale pentru consumatori, avertizează ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„În ultima săptămână, media prețului pe bursă a fost de 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce Franța plătește în medie doar 61 de euro. Avem intervale între orele 18-22 când importăm megawatt-ul cu 1.000, 2.000 și chiar 2.500 de lei, iar marți România a vândut un megawatt în Ungaria cu un leu”, a explicat Ivan la Antena 3.

Ministrul a atras atenția că România a pierdut 7.000 de megawați de capacitate de producție bazată pe gaz și cărbune în ultimii 10 ani și a înlocuit doar 1.200 de megawați, ceea ce a transformat țara dintr-un exportator net de energie într-un importator.

„Avem o situație extremă: suntem obligați să importăm energie la prețuri exorbitante, iar în trecut am plătit chiar și 27.000 de lei pentru un megawatt”, a mai spus Ivan.

Problema majoră, potrivit ministrului, este decizia asumată de România prin PNRR de a închide centralele pe cărbune până la 31 decembrie 2025, țintă care nu a fost impusă de Comisia Europeană, ci asumată de autoritățile române.

„Am cerut o amânare pentru închiderea centralelor pe cărbune, pentru că există un risc real de blackout. Dar proiectele de capacități noi pe gaz, finanțate prin PNRR, nu sunt funcționale, licitațiile au fost făcute, dar nu au venit ofertanții”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a mai precizat că România vinde pe timp de zi energie ieftină vecinilor, dar importă scump în intervalele critice de seară, din cauza lipsei stocării eficiente și a unei planificări necorespunzătoare a investițiilor în producția de energie.

„Suntem într-o situație extrem de complicată și trebuie să rezolvăm problema acută a Sistemului Energetic Național în următoarele luni, altfel riscăm să fim nevoiți să închidem centralele pe cărbune fără capacități de înlocuire”, a concluzionat Ivan.

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ: