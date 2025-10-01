Prima pagină » Actualitate » Rectificare bugetară pe DATORIE. Aproape 25 de miliarde de lei adăugați la deficit, după ce Bolojan a vorbit de disciplină fiscală

Bianca Dogaru
01 oct. 2025, 19:51, Actualitate
Rectificarea bugetară adoptată de Guvern adaugă aproape 24,5 miliarde de lei la deficitul bugetar, însă aceste sume sunt destinate cheltuielilor „esențiale” pe care statul nu le poate evita, a explicat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un briefing susținut la finalul ședinței de Guvern.

„Nu mai avem aceleași ipoteze pe care le-am avut la începutul anului, nu mai avem o creștere economică de 2,5%, avem o creștere proiectată de 0,6%. Bineînțeles că toate aceste lucruri schimbă foarte mult ecuația de asamblare a bugetului”, a afirmat Nazare.

Ministrul a subliniat că aproximativ două treimi din suma suplimentară se referă la cheltuieli obligatorii: asistență socială, sănătate, salarii și pensii. O parte importantă din fonduri acoperă dobânzile la datoria publică, care au crescut semnificativ în prima parte a anului, în valoare de aproape 54 de miliarde de lei, dintre care circa 12 miliarde sunt incluse în rectificare.

„Restul cheltuielilor se referă la acoperirea nevoilor de investiții, în special în zona Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde sumele s-au echilibrat în august, conform evaluărilor de la începutul anului”, a adăugat Nazare.

Noua țintă de deficit a fost stabilită la 8,4% din PIB. Ministrul a precizat că adoptarea rectificării înaintea Consiliului Miniștrilor de Finanțe, programat pentru 10 octombrie, transmite un semnal de seriozitate către Comisia Europeană și piețe, arătând că România respectă angajamentele asumate și modifică modul în care sunt evaluate bugetele.

Nazare a subliniat că rectificarea permite menținerea unui nivel ridicat al investițiilor, care depășește 150 de miliarde de lei, și reglează alocările pentru PNRR către patru ministere cheie: Transporturi, Economie, Mediu și Dezvoltare.

„Prin această rectificare, am reglat toate aceste probleme. Sunt în jur de 5 miliarde care sunt destinate acestei zone. Este important să accelerăm absorbția PNRR-ului și să atingem țintele asumate”, a explicat ministrul.

Alexandru Nazare a mai menționat că nu se iau în calcul creșteri de taxe în acest moment și a explicat că discuțiile pentru bugetul pe 2026 vor începe în noiembrie, cu o abordare mai realistă și incluzând toate cheltuielile esențiale și de investiții, pentru a evita noi rectificări majore.

