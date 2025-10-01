Prima pagină » Actualitate » Industria HoReCa riscă să fie lovită de o nouă MAJORARE a TVA. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor ar putea pune lacăt pe mii de afaceri

Bianca Dogaru
01 oct. 2025, 21:39, Actualitate
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, că Guvernul nu are în plan majorarea taxelor în anul 2026, cu excepția TVA-ului aplicat sectorului HoReCa.

„În acest moment nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026. HoReCa e un caz aparte”, a afirmat Nazare.

Ministrul a precizat că se realizează în prezent o analiză privind evoluția TVA-ului în HoReCa, sectorul pentru care cota de 11% rămâne în discuție.

„Așteptăm analiza și, pe baza ei, vom discuta în coaliție și vom lua o decizie”, a adăugat Nazare.

Întrebat despre alte taxe, Nazare a fost clar: „Nu avem în plan, în acest moment, o creștere a taxelor. Și aici mă refer la toate taxele, inclusiv impozitul pe profit sau pe venit.”

Premierul Ilie Bolojan a subliniat, în contextul declarațiilor ministrului, că HoReCa rămâne singurul sector unde „e posibil să fie o creștere de TVA”.

„Singurul lucru discutat încă de la instalarea guvernului, atunci când s-a majorat TVA de la 19% la 21%, a fost situația TVA pentru restaurante și hoteluri, care a rămas la 11%. Se va face o analiză în această toamnă, vizavi de încasările la TVA în HoReCa”, a explicat Bolojan.

Premierul a adăugat că majorarea cotei de TVA ar putea fi luată doar dacă se constată că nivelul colectării nu a evoluat suficient.

„Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa”, a mai spus Bolojan.

Reprezentanții industriei avertizează că o eventuală dublare a TVA-ului la 21% în HoReCa ar putea duce la închiderea a mii de afaceri, afectând grav competitivitatea și sustenabilitatea sectorului, deja vulnerabil la creșterea costurilor și deficitul de forță de muncă.

