Prima traversare cu mașina a Tunelului Robești de pe Autostrada A1

Pe Autostrada Sibiu – Pitești a avut loc prima traversare cu mașina prin Tunelul Robești. Al doilea și cel mai nou tunel rutier construit pe această autostradă, în cadrul Secțiunii 2 Boița – Cornetu, a fost străpuns. Este vorba de tunelurile gemene, de dus-întors „Sorana” și „Ilinca”, cu o lungime totală de aproximativ 1,8 kilometri.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, într-un videoclip publicat pe Facebook. Totuși tunelul Daniela deține recordul.

Pentru Ardeal, alegeți „Sorana”, la întoacere apelați la „Ilinca”

Tunelul Robești are o lungime de aproximativ 900 de metri și este format din două galerii, denumite „Sorana” și „Ilinca”, după tradiția deja folosită și la alte tuneluri construite pe traseul Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Potrivit oficialului, firul de mers Pitești – Sibiu poartă numele „Sorana”, iar cel destinat circulației Sibiu – Pitești a fost denumit „Ilinca”.

Străpungeri succesive

Lucrările de excavare pentru cele două fire de tunel, cu o lungime totală de aproximativ 1,8 kilometri, au început în octombrie 2025 și au fost finalizate prin străpungeri succesive până în luna mai 2026. Pentru prima dată în construcția unui tunel de autostradă din România a fost utilizată metoda de excavare cu explozibil, conform postării.

Reprezentanții proiectului susțin că lucrările au avansat într-un ritm bun, iar în prezent se lucrează simultan la patru tuneluri pe Autostrada Sibiu – Pitești, în timp ce pregătirile pentru cel de-al cincilea sunt deja în curs.

Străpungerea galeriei aferente sensului de mers Pitești – Sibiu a fost realizată la începutul lunii mai 2026, iar recent a fost finalizată și străpungerea celui de-al doilea fir.

Autostrada Sibiu – Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România și beneficiază de cofinanțare din fonduri europene.

