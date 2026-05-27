CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat, miercuri, postul Realitatea Plus cu obligarea radiodifuzorului de a difuza pe 4 iunie, timp de 3 ore, între 18.00 și 21.00, numai textul deciziei de sancționare.

CNA a constatat încălcarea prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual în cadrul unor emisiuni difuzate în perioada 6 – 31 ianuarie și prezentate în 34 din cele 38 de rapoarte analizate.

Conform prevederilor legale invocate, „în programele de știri și dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparțialitatea și echilibrul și să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită o decizie privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru două materiale audiovizuale postate pe TikTok, contul Griffin Patriotul, care încalcă dispozițiile art. 52 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: „Sunt interzise în programele audiovizuale prezentarea apologetică, negarea și/sau ducerea în derizoriu a regimurilor totalitare, nazist și comunist, a autorilor crimelor și abuzurilor acestor regimuri, precum și denigrarea victimelor acestora”.

Textul integral al Deciziei de sancționare și cel al Ordinului de a acționa împotriva conținutului ilegal vor fi disponibile pe site-ul oficial al CNA, www.cna.ro, în secțiunea dedicată, după redactare și după comunicarea acestora către părțile vizate, arată CNA.

Tot în ședința de miercuri, CNA a decis retragerea licenţei audiovizuale deţinute de societatea Infinit TV SRL pentru postul regional Infinit TV (Iaşi) în baza dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului („Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (…) b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului”).

Anca Alexandrescu: „Nu ne oprim!”

„CNA a decis din nou întreruperea emisiei Realitatea Plus pentru trei ore, săptămâna viitoare! Sunt deranjați domnii Toma și Jucan că eu sunt «consiliera» AUR, iar postul promovează suveraniștii! Sigur, celelalte posturi care îi fac laudatio lui Bolojan și lui Nicușor sunt în regulă! Le mulțumesc celor doi membri CNA corecți care au sesizat linșajul oamenilor PNL și USR la adresa Realitatea Plus! Nu ne oprim!”, a scris Anca Alexandrescu pe Facebook.

