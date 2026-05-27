România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească

Olga Borșcevschi
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului Românie anunță suspendarea sesiunii de finanțare a proiectelor pentru anul 2026, aferentă perioadei 9 aprilie – 3 mai, pentru țara vecină.

Potrivit instituției, suspendarea intervine în contextul Hotărârii Curții de Apel București nr. 905/2026 din 21 mai 2026, iar toate procedurile aferente apelului de proiecte sunt oprite „până la noi dispoziții legale”.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova nu a anunțat, deocamdată, un nou calendar pentru reluarea sesiunii de finanțare sau pentru evaluarea proiectelor deja depuse.

Prin Hotărârea nr. 905/2026, pronunțată pe 21 mai 2026, Curtea de Apel București – secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal – a admis cererea formulată de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Sibiu și a suspendat executarea Anexei la Ordinul Secretarului de Stat al D.R.R.M. nr. 23/2026, prin care fusese aprobat Ghidul de finanțare nerambursabilă 2026, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 288 din 9 aprilie 2026. Suspendarea rămâne în vigoare până la soluționarea în fond a cauzei. Dosarul are termen pe 16 iunie.
Ghidul viza finanțarea proiectelor în domeniile cultură, mass-media, educație, spiritualitate și tradiție, și societate civilă – toate destinate sprijinirii cetățenilor din Republica Moldova.

Motivele pentru care Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu a contestat ghidul nu au fost făcute publice.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova este instituția Guvernului României responsabilă de gestionarea programelor de sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în Republica Moldova, finanțând de-a lungul anilor inițiative în educație, cultură, digitalizare și infrastructură școlară de pe ambele maluri ale Prutului.

