Primăria a făcut anunțul oficial, se dau amenzi de 1500 de lei, în București, pentru cine face această greșeală

Urmare a temperaturilor extrem de scăzute, care au adus un ger năprasnic peste București, cele mai multe lacuri din Capitală au înghețat, prilej pentru mulți oameni să se aventureze pe apă, fără a conștientiza pericolul la care se supun, scrie CANCAN.RO.

În acest sens, autoritățile trag un semnal de alarm și chiar îi atenționează pe bucureșteni că abaterile în astfel de situații sunt sancționate cu amenzi care ajung până la 1.500 de lei.

Citește aici despre lacul din Capitală folosit drept patinoar natural de mulți bucureșteni.