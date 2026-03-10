Prețul biletelor de avion crește constant, pe fondul războiului din Iran. Prețul kerosenuluI a ajuns la niveluri record, în ultima perioadă

Companiile aeriene internaționale au început să majoreze tarifele biletelor de avion, Pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al creșterii accelerate a prețului petrolului. Măsura afectează atât rutele interne, cât și cele internaționale, iar experții în transporturi avertizează că această tendință va continua pe termen scurt, având în vedere volatilitatea prețului kerosenului, combustibilul esențial pentru avioane, care a ajuns la niveluri record în ultimele zile.

Prețul kerosenului, unul dintre cei mai importanți factori de cost pentru companiile aeriene, după salarii, a dublat practic costurile operaționale în doar câteva zile, de la aproximativ 85–90 de dolari pe baril la valori între 150 și 200 de dolari pe baril.

Această majorare uriașă se traduce direct în bilete mai scumpe pentru pasageri, deoarece combustibilul reprezintă între 20% și 25% din costurile totale de operare ale unei companii aeriene.

„Deși încercăm întotdeauna să absorbim fluctuațiile de costuri acolo unde este posibil, creșterile de această amploare ne obligă să luăm măsuri pentru a menține operațiunile stabile și fiabile”, a explicat un reprezentant al companiei aeriene Scandinavian Airlines (SAS).

Această situație demonstrează cum factorii externi, precum geopolitica și evoluția pieței energiei, se reflectă rapid în buzunarele călătorilor și influențează deciziile companiilor aeriene privind politica tarifară.

Companiile care au majorat deja tarifele

Printre primele companii care au anunțat oficial scumpiri ale biletelor se numără: Scandinavian Airlines (SAS), Qantas, Air New Zealand, Hong Kong Airlines, Cathay Pacific și Vietnam Airlines.

Air New Zealand a majorat tarifele pentru zborurile dus-întors la clasa economy cu aproximativ 5 euro pentru rutele interne, 10 euro pentru cele internaționale scurte și până la 50 de euro pentru zborurile lungi.

Hong Kong Airlines va crește suprataxele pentru combustibil cu până la 35,2%, cu cele mai mari scumpiri pentru zborurile către Maldive, Bangladesh și Nepal, de la 31 euro la 42 euro.

Cathay Pacific a anunțat că va revizui lunar suprataxele pentru combustibil, în funcție de evoluția pieței petrolului.

Vietnam Airlines a solicitat autorităților eliminarea taxei de mediu pe combustibilul pentru avioane, pentru a menține operațiunile și a contracara creșterea costurilor. Guvernul vietnamez a estimat că cheltuielile companiilor aeriene au urcat cu 60–70%, în mare parte din cauza scumpirii combustibilului.

Recomandările specialiștilor pentru pasageri

Rezervarea din timp, pentru a evita tarifele mai mari.

Monitorizarea promoțiilor și a suprataxelor pentru combustibil, care pot varia săptămânal.

Alegerea alternativelor de zbor directe sau a companiilor care absorb parțial fluctuațiile prețului kerosenului.

Analiștii susțin că, pe termen mediu, biletele de avion vor rămâne mai scumpe, până când tensiunile geopolitice se vor diminua și prețul petrolului se va stabiliza.

