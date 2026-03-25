Printre dovlecei, obiecte de uz casnic şi recreere o dată pe an, 7 senatoare au aruncat în coşul minim al românilor şi 30 de prezervative. Pe an

Un grup de 7 senatoare, de la PSD, PNL şi USR au făcut o listă cu produse necesare unei familii compuse din doi adulţi salariaţi, de 35-45 de ani, şi doi copii în întreţinere, de 12-14 ani şi respectiv 8 şi 10 ani. Astfel, în „coşul minim de consum lunar pentru un trai decent”, au apărut şi prezervativele. Structura coșului e bazată pe un studiu făcut de ICCV, FES și Syndex.

Recent, premierul Ilie Bolojan spunea cu ceva timp în urmă că va identifica metode de încurajare a natalităţii şi, din câte se pare, câteva senatoare i-au luat-o înainte.

Pe lângă produsele alimentare clasice, de îngrijire, pentru dotarea locuinţei, cheltuieli cu locuinţa, produse de uz casnic şi igienă personală, recreere şi vacanţă, servicii, educaţie, recreere şi vacanţă, dar şi îngrijirea sănătăţii.

La ultimul punct, senatoarele Victoria Stociu, Silvia Mihalcea, Ene Corina, Simona Bucura Oprescu de la PSD, Raluca Turcan şi Maria Gabriela Horga de la PNL, dar şi Simona Spătaru de la USR, au adăugat doar 30 de prezervative de familie, pe an.

Proiectul de lege îşi propune modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 17/2000 privind structura coşului minim de consum pentru un trai decent

,,Coşul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populaţia României” (2018)`, care defineşte un coş normativ, centrat pe nevoile reale ale unei familii, nu pe comportamentul actual de consum.Această intervenţie legislativă este esenţială pentru a permite aplicarea coerentă a Legii privind coşul minim de consum şi pentru a asigura corelarea acesteia cu prevederile Codului muncii, astfel încât salariul minim să poată fi raportat la valoarea reală a coşului de consum pentru un trai decent, conform principiilor europene privind salariile minime adecvate”, se arată în expunerea de motivea iniţiatoarelor.

Senatoarele consideră că e suficient ca o familie să meargă o dată la 3 luni la teatru sau muzeu sau film, nu ai nevoie de mai mult de o geantă de voiaj la 10 ani, având în vedere că îţi este permisă doar o cavanţă pe an, de familie.

În ceea ce priveşte „dezmăţul” cu mersul la salon sau la frizer, acesta trebuie să înceteze, având în vedere că, în coşul minim zilnic, bărbaţii au prevăzut doar 8 vizite la frizer pe an, în timp ce femeile, doar 6. Indiferent că mers să se tundă, să se vopsească sau să-şi spele părul şi să-l aranjeze.

Proiectul L132/2026 este o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind structura coșului minim de consum pentru un trai decent în România şi se află în dezbatere la Senat.

Nu este o sumă stabilită, ci aceasta trebuie să fie calculată de INS(n.r Institutul Naţional de Statistică). Senatoarele au propus doar cantităţile. Dar suma ar trebui să fie aceeaşi cu aceea a coșului FES.

Economistul Cristian Socol propune un plan de supraviețuire prin criză pentru 9 milioane de români vulnerabili, cu impact zero pe bugetul statului

Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România