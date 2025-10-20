Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România

În România, valoarea coșului minim de consum a crescut, pentru un trai decent în anul 2025, la o familie formată din doi copii și doi adulți, a crescut cu aproape 9 procente față de 2024.

A fost actualizată valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2025, în baza datelor oferite de INS- Institutul Național de Statistică. Prin urmare, prețul pentru o familie cu doi copii a crescut în ultimul an cu 920 de lei.

„Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna septembrie 2025 este de 11.370 lei pe lună. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii a crescut în 2025 cu aproape 9 procente (8,8%) față de 2025, de la 10450/lună la 11.370 lei/lună”, potrivit unui comunicat de presă emis de Fundația Friedrich Ebert Româniași Syndex România.

Astfel, creșterea valorii totale a coșului de consum în acest an este data de creșterea costurilor la majoritatea capitolelor, însă în special al alimentației (+181 lei), achiziției unei locuințe (+171 lei) și cheltuielilor cu locuința (întreținere, utilități + 170 lei). Procentual, cheltuielile cu locuința au crescut cel mai mult, cu + 22,6%.

În plus, calculele arată că valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 9.343 de lei pe lună, iar pentru o familie de doi adulți fără copii este de 7.002 lei pe lună, în timp ce pentru o singură persoană adultă este de 4.322 de lei pe lună, mai spun sursele citate.

Reecalcularea valorii coșului s-a realizat pe baza indicilor de prețuri comunicați de INS pentru luna septembrie 2025, raportat la luna septembrie 2024.

Ideea unui coș minim pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază, pentru o familie cu o structură dată.

În afară de nevoile imediat necesare supraviețuirii, adică adăpost, alimentație, coșul minim pentru un trai decent acoperă și o serie de alte nevoi curente, precum îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrojirea sănătății, transportul, comunicațiile, eventualele cheltuieli neprevăzute etc.

Autorul recomandă:

COSTUL vieții în UE, de la agonie la extaz. Bulgaria, România și Polonia, cele mai mici prețuri în cazul cheltuielilor de consum

Cât va costa coșul zilnic de alimente de la 1 august, după creșterea TVA-ului. Turismul va fi puternic impactat