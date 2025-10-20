Prima pagină » Actualitate » Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România

Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România

20 oct. 2025, 22:59, Actualitate
Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România
foto ilustrativa: sursa foto; Envato

În România, valoarea coșului minim de consum a crescut, pentru un trai decent în anul 2025, la o familie formată din doi copii și doi adulți, a crescut cu aproape 9 procente față de 2024.

A fost actualizată valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2025, în baza datelor oferite de INS- Institutul Național de Statistică. Prin urmare, prețul pentru o familie cu doi copii a crescut în ultimul an cu 920 de lei.

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna septembrie 2025 este de 11.370 lei pe lună. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii a crescut în 2025 cu aproape 9 procente (8,8%) față de 2025, de la 10450/lună la 11.370 lei/lună”, potrivit unui comunicat de presă emis de Fundația Friedrich Ebert Româniași Syndex România.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Astfel, creșterea valorii totale a coșului de consum în acest an este data de creșterea costurilor la majoritatea capitolelor, însă în special al alimentației (+181 lei), achiziției unei locuințe (+171 lei) și cheltuielilor cu locuința (întreținere, utilități + 170 lei). Procentual, cheltuielile cu locuința au crescut cel mai mult, cu + 22,6%.

În plus, calculele arată că valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 9.343 de lei pe lună, iar pentru o familie de doi adulți fără copii este de 7.002 lei pe lună, în timp ce pentru o singură persoană adultă este de 4.322 de lei pe lună, mai spun sursele citate.

Reecalcularea valorii coșului s-a realizat pe baza indicilor de prețuri comunicați de INS pentru luna septembrie 2025, raportat la luna septembrie 2024.

Ideea unui coș minim pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază, pentru o familie cu o structură dată.

În afară de nevoile imediat necesare supraviețuirii, adică adăpost, alimentație, coșul minim pentru un trai decent acoperă și o serie de alte nevoi curente, precum îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrojirea sănătății, transportul, comunicațiile, eventualele cheltuieli neprevăzute etc.

Autorul recomandă:

COSTUL vieții în UE, de la agonie la extaz. Bulgaria, România și Polonia, cele mai mici prețuri în cazul cheltuielilor de consum

Cât va costa coșul zilnic de alimente de la 1 august, după creșterea TVA-ului. Turismul va fi puternic impactat

Citește și

ANUNȚ Când se trece la ora de iarnă în 2025. Data la care ora 4:00 devine ora 3:00
23:29
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Data la care ora 4:00 devine ora 3:00
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților
23:25
Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților
INEDIT Pușcăria cu condiții de lux, mai ceva ca la hotel, există. Ce trebuie să faci ca să ai parte de camere duble cu baie, grădină, iazuri, teren de fotbal
22:25
Pușcăria cu condiții de lux, mai ceva ca la hotel, există. Ce trebuie să faci ca să ai parte de camere duble cu baie, grădină, iazuri, teren de fotbal
CASA TA Ce amendă primești dacă execuți lucrări la casă fără să ai autorizație de construire și când se transformă fapta în infracțiune
21:52
Ce amendă primești dacă execuți lucrări la casă fără să ai autorizație de construire și când se transformă fapta în infracțiune
NEWS ALERT Ilie Bolojan NU demisionează. Premierul își încalcă promisiunea făcută înainte de decizia CCR. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
20:31
Ilie Bolojan NU demisionează. Premierul își încalcă promisiunea făcută înainte de decizia CCR. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
DECES Veronica, românca ucisă în Italia de concubinul mai tânăr, va avea parte de o înmormântare demnă. Modul în care a murit femeia i-a șocat pe italieni
20:02
Veronica, românca ucisă în Italia de concubinul mai tânăr, va avea parte de o înmormântare demnă. Modul în care a murit femeia i-a șocat pe italieni
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Lege la bloc. Proprietarii au tot dreptul. Se face solicitare scrisă. Administratorul, obligat să prezinte documentele
Evz.ro
Blestemele din cimitirele vechi ale României. Când morții își apără locul
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Temperaturi de vară la final de octombrie. Prognoza anunțată de ANM
APĂRARE Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
23:50
Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
TEHNOLOGIE Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou
23:10
Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
22:49
Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
EXTERNE Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”
22:20
Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”
REACȚIE Ministrul Muncii DECLARĂ că nu are ce să-și reproșeze. Premierul știa că avizul CSM a fost „doar” solicitat
22:08
Ministrul Muncii DECLARĂ că nu are ce să-și reproșeze. Premierul știa că avizul CSM a fost „doar” solicitat
ASTRONOMIE Spectacol pe cer susținut de DOUĂ COMETE. Una dintre ele poate fi admirată și cu ochiul liber
22:05
Spectacol pe cer susținut de DOUĂ COMETE. Una dintre ele poate fi admirată și cu ochiul liber
Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
EXCLUSIV De ce a fost declarat NECONSTITUȚIONAL pachetul lui Bolojan. Bulgărele aroganței premierului s-a rostogolit la Înalta Curte de Casație și Justiție și, mai apoi, la CCR. Culisele unui meci între PUTERILE STATULUI, câștigat de ȘEFA JUSTIȚIEI
De ce a fost declarat NECONSTITUȚIONAL pachetul lui Bolojan. Bulgărele aroganței premierului s-a rostogolit la Înalta Curte de Casație și Justiție și, mai apoi, la CCR. Culisele unui meci între PUTERILE STATULUI, câștigat de ȘEFA JUSTIȚIEI
EXTERNE Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni ISRAELULUI. Kaja Kallas insistă asupra furnizării ajutorului umanitar către Fâșia Gaza
Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni ISRAELULUI. Kaja Kallas insistă asupra furnizării ajutorului umanitar către Fâșia Gaza
EXTERNE UE vrea să accepte noi membri fără a le acorda drepturi depline de vot. Republica Moldova și Ucraina ar putea profita de ocazie
UE vrea să accepte noi membri fără a le acorda drepturi depline de vot. Republica Moldova și Ucraina ar putea profita de ocazie