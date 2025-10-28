Prima pagină » Actualitate » Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică

28 oct. 2025, 11:59
Profesor universitar din Iași, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale / Sursa FOTO: ziaruldeiasi.ro

Dr. Corneliu Gașpar, șef de lucrări și cadru universitar cunoscut la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași, este cercetat de Comisia de Etică a instituției după ce o studentă a reclamat comportamente considerate nepotrivite.

Potrivit Ziarul de Iași, care publică un material exclusiv, inițial, cazul ar fi fost făcut public pe grupuri online ale studenților, unde s-au discutat și alte situații similare. Așa s-a aflat că și alte tinere ar fi fost implicate.

Rectorul USV Iași confirmă ancheta

Rectorul USV Iași, prof. dr. Gerard Jităreanu, a confirmat declanșarea anchetei interne:

„Este o cercetare a Comisiei de Etică. Nu s-a emis încă un raport final, urmează să fie elaborat, va ajunge și la Consiliul de Administrație și vom vedea care este verdictul. Există o reclamație, iar în baza acesteia Comisia de Etică s-a sesizat și a efectuat cercetări. Ulterior, universitatea trebuie să trimită dosarul la nivel național, pentru verificare. Se analizează, se dă un verdict, care ulterior poate fi atacat în justiție. Deocamdată, se află în această fază”, a declarat rectorul USV Iași pentru Ziarul de Iași.

Și prof. dr. Mihai Mareș, decanul Facultății de Medicină Veterinară, a dezvăluit că plângerea depusă de o studentă vizează atitudini nepotrivite avute de Corneliu Gașpar – „A fost o sesizare de la o studentă. S-a format o comisie de cercetare disciplinară care a constatat că faptele invocate sunt de natură etică, iar acum cazul este analizat de Comisia de Etică”.

Citește aici despre prima decizie luată de conducerea universității în acest caz.

