Prima pagină » Actualitate » Profesorii trebuie să aștepte până în 2026 ca să-și primească restanțele salariale. Bolojan le-a amânat plata, pe ascuns

Profesorii trebuie să aștepte până în 2026 ca să-și primească restanțele salariale. Bolojan le-a amânat plata, pe ascuns

Luiza Dobrescu
03 oct. 2025, 10:38, Actualitate
Profesorii trebuie să aștepte până în 2026 ca să-și primească restanțele salariale. Bolojan le-a amânat plata, pe ascuns

Angajații din educație au câștigat în instanță achitarea de către Guvern, prin Ministerul Educației, a diferențelor salariale prevăzute de articolul al XVIII-lea din Ordonanța de Urgență nr. 52/2025. Numai că, premierul Ilie Bolojan a amânat până în 2026 plata acestor bani, fără ca nimeni să fie anunțat de acest lucru. 

Guvernul de la Palatul Victoria a amânat în secret achitarea sumelor restante pentru profesorii care și-au câștigat banii prin intermediul hotărârilor judecătorești definitive. Banii au fost virați în conturile Ministerului Educației și apoi inspectoratelor școlare, însă s-a decis ca aceștia să ajungă la beneficiari abia în 2026, scrie edupedu.ro.

„Tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate, conform legii, scadente până la 31 decembrie 2025 și care nu au fost plătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se plătesc în anul 2026”, este specificat în ordonanță.

De asemenea, în aceeași hotărâre este inclusă și plata dobânzilor aferente, precum și a diferențelor salariale restante din 2018, obținute de profesori tot prin decizii judecătorești.

OUG a fost aprobată în ședința din 1 octombrie, iar a doua zi, în videoconferința celor de la minister cu inspectorii școlari generali a fost transmis un mesaj explicit din care reieșea ca respectivele sume să nu fie transferate către școli, mai scrie Edupedu.ro.

Deși cei de la minister au anunțat în urmă cu două săptămâni că diferențele salariale câștigate în instanță vor fi achitate până la sfârșitul lui 2025, joi seara, respectiva ordonanță, cu articolul controversat inclus, a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare.

Și tot joi, printr-un proiect de hotărâre al Ministerului Educației, este redus oficial numărul de posturi din școlile din învățământul preuniversitar cu peste 14.000, de la 307.900 la 293.852. Ministerul, agențiile și inspectoratele își păstrează intacte organigramele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Guvernul reduce masiv personalul din școli: Peste 14.000 de posturi vor fi DESFIINȚATE din cauza Legii Bolojan

„Joaca” politicienilor de-a școala se resfrânge asupra elevilor. Un psiholog vorbește despre traumele copiilor, într-un an școlar tot mai imprevizibil: „Anxietate, insomnii sau simptome somatice” / „Un abuz asupra educației”

Citește și

ACTUALITATE ANAF CONFIRMĂ că a preluat locuința lui Iohannis. Fostul președinte dat afară din reședința din Sibiu
11:15
ANAF CONFIRMĂ că a preluat locuința lui Iohannis. Fostul președinte dat afară din reședința din Sibiu
IMOBILIARE Ofertă RECORD în domeniul imobiliarelor din România. Clădirea One Tower ar putea fi achiziționată de fondatorul Superbet la o sumă colosală
10:56
Ofertă RECORD în domeniul imobiliarelor din România. Clădirea One Tower ar putea fi achiziționată de fondatorul Superbet la o sumă colosală
POLITICĂ Angajații guvernului se denunță unii pe alții. După ce Bolojan a anunțat restructurări, funcționarii contraatacă: „Cancelaria premierului Bolojan fentează legea și cumpără 17 automobile”
10:55
Angajații guvernului se denunță unii pe alții. După ce Bolojan a anunțat restructurări, funcționarii contraatacă: „Cancelaria premierului Bolojan fentează legea și cumpără 17 automobile”
ACTUALITATE Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Trafic BLOCAT pe Valea Oltului
10:54
Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Trafic BLOCAT pe Valea Oltului
FOTO Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte
10:44
Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte
ACTUALITATE Cea mai friguroasă noapte din această toamnă. Temperaturi la limita înghețului. Zăpadă de jumătate de metru. Județe inundate. Harta frigului
10:44
Cea mai friguroasă noapte din această toamnă. Temperaturi la limita înghețului. Zăpadă de jumătate de metru. Județe inundate. Harta frigului
Mediafax
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Cancan.ro
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
ANM: Prognoza meteo. Temperaturi normale și ploi în creștere la final de octombrie
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
O prezentatoare TV și vedetă pe TikTok a murit la 21 de ani, în urma unei crize de epilepsie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce sunt sancționați șoferii care circulă cu 49 km/h în localitate. Amendă, puncte de penalizare, chiar și permis suspendat
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Rusia a vrut să provoace un atentat de proporții la meciul României folosind un curier recrutat prin Telegram
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Cristian Botgros, confesiuni emoționante despre mama sa! Nimeni nu știa cât de mult o prețuiește tânărul pe Adriana Ochișanu: „Îi admir talentul și sufletul”. Chiar dacă au fost despărțiți o lungă perioadă, legătura lor a rămas la fel de profundă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce brânza elvețiană are găuri?