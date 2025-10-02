Ministerul Educației a anunțat un proiect prin care numărul total de posturi din școlile de stat va scădea cu 14.048, de la 307.900 la 293.852, acestea urmând să fie desființate. Măsura vine după aplicarea Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, care a schimbat felul în care se calculează posturile din învățământ.

Practic, mai multe posturi de profesori și directori dispar, iar unele școli mici au fost comasate, ceea ce a dus la închiderea lor și pierderea unor funcții de conducere. Ministerul recunoaște că această lege a redus „implicit” numărul de posturi ocupate în sistemul de stat pentru anul școlar 2025-2026.

Proiectul prevede și măsuri temporare:

degrevarea de normă pentru profesorii care ocupă funcții de conducere, timp de un an școlar;

ajustarea normei de predare pentru profesori pentru următorii patru ani școlari;

modificarea regulilor privind câți elevi sau preșcolari trebuie să existe pentru a forma clase și grupe, aplicată treptat începând cu anul școlar 2025-2026.

Ministerul nu a oferit însă calcule clare despre cât vor economisi statul sau cum va afecta acest lucru salariile și activitatea profesorilor.

Pe scurt, legea face reduceri importante în sistemul de învățământ, afectând posturile existente și reorganizând structura școlilor, fără să existe detalii despre impactul financiar și social al acestor măsuri.