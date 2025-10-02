Ministerul Educației a anunțat un proiect prin care numărul total de posturi din școlile de stat va scădea cu 14.048, de la 307.900 la 293.852, acestea urmând să fie desființate. Măsura vine după aplicarea Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, care a schimbat felul în care se calculează posturile din învățământ.
Practic, mai multe posturi de profesori și directori dispar, iar unele școli mici au fost comasate, ceea ce a dus la închiderea lor și pierderea unor funcții de conducere. Ministerul recunoaște că această lege a redus „implicit” numărul de posturi ocupate în sistemul de stat pentru anul școlar 2025-2026.
DRAGOS PASCANEANU
Proiectul prevede și măsuri temporare:
- degrevarea de normă pentru profesorii care ocupă funcții de conducere, timp de un an școlar;
- ajustarea normei de predare pentru profesori pentru următorii patru ani școlari;
- modificarea regulilor privind câți elevi sau preșcolari trebuie să existe pentru a forma clase și grupe, aplicată treptat începând cu anul școlar 2025-2026.
Ministerul nu a oferit însă calcule clare despre cât vor economisi statul sau cum va afecta acest lucru salariile și activitatea profesorilor.
Pe scurt, legea face reduceri importante în sistemul de învățământ, afectând posturile existente și reorganizând structura școlilor, fără să existe detalii despre impactul financiar și social al acestor măsuri.
Legea Bolojan a venit la pachet cu modificări care afectează și alte domenii din educație:
- ajustarea burselor elevilor și studenților;
- modificarea normei didactice a profesorilor;
- schimbări în modul de calcul al salariilor personalului didactic.
Aceste măsuri au stârnit nemulțumiri în rândul cadrelor didactice și al studenților. Profesorii au protestat împotriva reducerii posturilor și a normei didactice modificate, susținând că noile reguli pun presiune suplimentară asupra lor și afectează calitatea educației. Studenții și elevii au manifestat, de asemenea, pentru a atrage atenția asupra impactului asupra burselor și condițiilor de învățământ.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Surse foto: Mediafax foto
AUTORUL RECOMANDĂ: