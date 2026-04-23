Prima pagină » Actualitate » Radu Marinescu şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Justiţiei: „Nu am făcut aceste lucruri singur”

Luiza Dobrescu
Fostul ministru PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat că tocmai şi-a depus demisia din funcţie.

Marinescu spune că va face un bilanţ public pe care-l va prezenta într-o conferinţă de presă pe care o va organiza săptămâna viitoare.

„Am preluat și îndeplinit acest mandat într-o perioadă de mari provocări pentru justiție și statul de drept.

Am acționat cu responsabilitate, echilibru, rațional și pe bază de dialog, cu credința ca actul de justiție trebuie să fie și să ramana imparțial, obiectiv și apolitic, bazat pe adevăr ,temeinic și legal stabilit definitiv și nu pe excese iacobine sau pe speculații subiective.

Nu am făcut aceste lucruri singur. Am gasit in Ministerul justiției o echipă de profesioniști adevărați, alături de care eu și echipa cu care am venit am lucrat cu entuziasm, dedicare profesională și le mulțumesc tuturor pentru munca asiduă depusă pentru rezultatele obținute”, scrie, joi, Radu Marinescu, pe facebook.

