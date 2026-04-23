Miniștrii PSD au plecat de la Guvern după ce și-au depus demisiile

Olga Borșcevschi

Miniștrii social-democrați au plecat de la Guvern după ce și-au depus demisiile. Printre demisionarii care au ieșit din Palatul Victoria se numără Florin Manole, Alexandru Rogobete, Bogdan Ivan, Radu Marinescu, Ciprian Șerban și Florin Barbu.

Vezi galeria foto
3 poze

Miniștrii PSD și-au depus, joi, demisiile, la Palatul Victoria. Într-un comunicat de presă, PSD precizează că demisiile „reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan”.

PSD mai spune că „până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană.”

Următorul pas al premierului Bolojan

Anterior, Bolojan a anunțat că funcționarea ministerelor va fi asigurată de cei care rămân în coaliție.

Demisiile vor fi depuse și înregistrate la cancelaria premierului. Momentul exact al transmiterii lor nu a fost confirmat oficial.

Împreună cu propunerile de interimari, demisiile vor fi transmise la Palatul Cotroceni. Președinția României va emite decretele de revocare și de numire a interrimarilor.

După finalizarea procedurii, Guvernul își continuă activitatea normală.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și-a semnat demisia odată cu miniștrii PSD
ULTIMA ORĂ Fostul ministru PSD al Transporturilor, Ciprian Şerban, are un mesaj pentru Bolojan: „Să-l vedem la muncă”
ULTIMA ORĂ Cum răspunde vicepremierul Oana Gheorghiu acuzațiilor privind „vânzarea hoțească” a companiilor de stat: „Este un fake news pentru a speria oamenii” 
ACTUALITATE Un nou fenomen ia amploare în România. De ce multe cupluri divorțează din cauza antrenorilor de fitness
ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan a anunțat numele înlocuitorilor miniștrilor PSD. Prim-ministrul preia Ministerul Energiei. Cum și-au împărțit USR și PNL portofoliile
ULTIMA ORĂ Radu Marinescu şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Justiţiei: „Nu am făcut aceste lucruri singur”
VIDEO Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin
FLASH NEWS Donald Trump ordonă Marinei americane să distrugă orice ambarcațiune a Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Nu trebuie să existe nicio ezitare”
ANUNȚ Ilie Bolojan a anunțat că preia interimar Ministerul Energiei: ”Zona de energie este una dintre problemele noastre importante”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 24 aprilie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Doru Bușcu: PSD s-a grăbit și nu are un plan/În opoziție e AUR și e puternic
ACTUALITATE 400 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează
Cele mai noi

Trimite acest link pe