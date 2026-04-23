Miniștrii PSD au plecat de la Guvern după ce și-au depus demisiile

Miniștrii social-democrați au plecat de la Guvern după ce și-au depus demisiile. Printre demisionarii care au ieșit din Palatul Victoria se numără Florin Manole, Alexandru Rogobete, Bogdan Ivan, Radu Marinescu, Ciprian Șerban și Florin Barbu.

Miniștrii PSD și-au depus, joi, demisiile, la Palatul Victoria. Într-un comunicat de presă, PSD precizează că demisiile „reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan”.

PSD mai spune că „până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană.”

Următorul pas al premierului Bolojan

Anterior, Bolojan a anunțat că funcționarea ministerelor va fi asigurată de cei care rămân în coaliție.

Demisiile vor fi depuse și înregistrate la cancelaria premierului. Momentul exact al transmiterii lor nu a fost confirmat oficial.

Împreună cu propunerile de interimari, demisiile vor fi transmise la Palatul Cotroceni. Președinția României va emite decretele de revocare și de numire a interrimarilor.

După finalizarea procedurii, Guvernul își continuă activitatea normală.

