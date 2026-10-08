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Ramona Lovin (deputat AUR): „Românii care au muncit și au cotizat în străinătate nu trebuie să rămână luni sau chiar ani fără pensie din cauza întârzierilor birocratice”

Ramona Lovin (deputat AUR): „Românii care au muncit și au cotizat în străinătate nu trebuie să rămână luni sau chiar ani fără pensie din cauza întârzierilor birocratice”
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Alianța pentru Unirea Românilor a depus un proiect de lege, inițiat de deputatul AUR Ramona Lovin, prin care propune simplificarea și urgentarea procedurilor pentru stabilirea drepturilor de pensie ale românilor care au lucrat atât în România, cât și în alte state. Proiectul, care modifică legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, urmărește să elimine situațiile în care românii sunt obligați să aștepte perioade îndelungate pentru stabilirea pensiei din cauza întârzierilor în schimbul de documente dintre casele de pensii din România și instituțiile competente din alte state.

În prezent, procedura poate fi blocată de lipsa unor documente din străinătate, chiar și atunci când, pe baza actelor deja existente la dosar, dreptul la pensie poate fi stabilit.

Deputatul AUR, Ramona Lovin, susține că românii care au muncit și au cotizat în străinătate nu trebuie să rămână luni sau chiar ani fără pensie din cauza întârzierilor birocratice. Aceasta afirmă că proiectul propune o procedură unitară la nivelul caselor de pensii și posibilitatea emiterii unei decizii provizorii, astfel încât plata pensiei să poată începe pe baza documentelor disponibile, urmând ca drepturile să fie recalculate după primirea tuturor actelor din străinătate.

„Am depus un proiect de lege care rezolvă o problemă cu care se confruntă mii de români care au muncit în străinătate și au ajuns la vârsta pensionării. În acest moment, mulți dintre românii care depun dosare de pensionare la casele de pensii din țară, după ce au muncit și au cotizat în străinătate, se lovesc de probleme birocratice care nu doar că întârzie procedura, ci îi lasă pe unii luni sau chiar ani fără pensie, fără venituri”, a spus Ramona Lovin.

Potrivit acesteia, principala problemă este întârzierea cu care ajung documentele din țările în care românii au muncit și au cotizat.

„Dar mai există una: lipsa unei proceduri unitare la nivelul caselor teritoriale de pensii. Unele emit decizii provizorii, altele așteaptă toate documentele din străinătate. Aceeași situație este tratată diferit, de la un județ la altul. Este o problemă semnalată inclusiv de Avocatul Poporului”, a precizat deputatul AUR.

Ramona Lovin arată că proiectul nu inventează pensii noi și nu mărește pensiile, ci le dă românilor posibilitatea să primească pensia pentru care au muncit și au cotizat, fără să fie victimele birocrației.

„Introducem o procedură unitară pentru toate casele de pensii și posibilitatea emiterii unei decizii provizorii. Dacă documentele existente permit stabilirea dreptului la pensie, omul începe să primească banii, fără să mai aștepte ultimul document din străinătate. Când vin toate actele, se face recalcularea și se emite decizia definitivă”, a declarat deputatul AUR, Ramona Lovin.

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